Autonomia delle regioni del Nord, l’allarme dei medici: così muore il Servizio sanitario nazionale

Si chiama “autonomia differenziata”. E secondo medici e sindacati rischia di rappresentare la “pietra tombale” del Servizio sanitario nazionale come oggi lo conosciamo. L’argomento non rientra tra gli slogan elettorali di governo. Anche perché il dossier delle autonomie, per il momento, è confinato ai soli tavoli di discussione tra i presidenti di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, che hanno avviato il percorso, e il ministero agli Affari regionali in mano alla leghista Erika Stefani. Ma mentre altre regioni si accodano (la richiesta è già arrivata da Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria e Marche), dai sindacati a Confindustria, dalla Svimez alle associazioni di medici e specializzandi, arrivano diversi allarmi. Soprattutto ora che si avvicina la data dell’intesa tra il governo e le tre regioni capofila.

«Non c'è nessuno slittamento. I testi sono pronti», ha detto la ministra Stefani dopo che si era parlato di un rinvio del consiglio dei ministri previsto per il 14 febbraio sul tema, visto che – dopo la Tav – anche sull’autonomia Cinque Stelle e Lega non avrebbero ancora trovato la quadra. Ma, soprattutto dopo la firma dell’intesa finanziaria tra Regione Veneto e ministero dell’Economia, gli allarmi non si placano. In particolare in merito alle trasformazioni prospettate per la sanità, visto che le tre regioni chiedono autonomia non solo in materia di spesa, ma anche di prestazioni, specializzazioni e formazione medica, e pure sulla possibilità di scelta e adozione dei farmaci.

L’articolo 116 della Costituzione attribuisce già alle regioni alcune competenze statali in materia di salute. Ma con l’autonomia differenziata, da quello che si legge nelle bozze di intesa, cadrebbero molti altri vincoli. A partire dalla gestione spesa: il governo propone che le regioni stabiliscano i propri Livelli essenziali di assistenza (Lea) e le proprie tariffe, pagando il tutto con i propri soldi, con riferimento al costo storico delle funzioni e attraverso la compartecipazione delle imposte, anche in difformità rispetto ai vincoli di bilancio validi per le altre regioni. Il Sindacato medici italiani ha già chiesto di rinviare il voto in Parlamento, sostenendo che così facendo il Servizio sanitario nazionale abbandonerà il suo carattere omogeneo, trasformandosi in una “somma di servizi sanitari regionali”. E anche la Cgil – che sul tema, insieme a Cisl e Uil, ha chiesto un confronto con governo e regioni – si dice contraria, indicando come priorità la definizione di uguali livelli di assistenza per tutte le regioni, vista la disparità esistente oggi, soprattutto tra Nord e Sud. Altrimenti, spiega il segretario Maurizio Landini, «così facendo si rischiano di acuire diseguaglianze e ingiustizie sociali».