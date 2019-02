La vera autonomia? Non sprecare i soldi di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

Le tre Regioni hanno una caratteristica peculiare, tra le altre : sono le tre aree italiane che producono la quota di export maggiore e le uniche comparabili con la produttività delle altre Regioni europee. La Lombardia è con 121 miliardi di export la quarta in assoluto in Europa ( meglio solo Baden Wurttenberg, Baviera e Vestfalia ), mentre Emilia e Veneto sono molto più indietro in valore assoluto con una sessantina di miliardi a testa, ma nelle posizioni apicali per rapporto per abitante ( Emilia è sesta in Europa) e percentuale su Pil ( Veneto è ottavo ed Emilia decima ). Tutti questi dati confortanti si accompagnano ad altri che indicano come le tre Regioni godano di una spinta pubblica, sia spesa che investimenti, molto più bassa delle Regioni concorrenti: il 6,3 su Pil della Lombardia si scontra con un 10,6 della ricca Vestfalia, con una media dei Lander tedeschi dell’ 11 %, delle Comunità spagnole del 14% .

Ma quello che è peggio che la media italiana del “sostegno” pubblico al Pil regionale è in linea con la media tedesca, francese e spagnola, attestandosi sul 10, 3% : non è difficile capire come lo spaventoso squilibrio di investimenti e spesa pubblica nelle altre 17 Regioni (tra il 15 ed il 25% sul Pil locale) non solo è molto poco utile e produttivo (considerando il solo parametro dell’export, le tre regioni fanno quasi l’80% del totale nazionale), ma sta progressivamente e rapidamente zavorrando la competitività delle tre Regioni leader. Infatti negli ultimi cinque anni la quota di investimenti regionali è precipitata: la Lombardia, che resta leader in valore assoluto, nel 2017 ha messo in campo una ridicola quota di 119 milioni su quasi 2,5 miliardi di totale di bilancio regionale. I Lander tedeschi o le Comunidad spagnole gestiscono gran parte dell’investimento pubblico di Germania e Spagna e sono state in grado di attutire e supplire alle carenze dei Governi nazionali (si pensi alla Germania, che continua a crescere e gestire la propria economia, nella quasi assenza di un Governo nazionale guidato dalla cancelliera al tramonto) e ad accrescere la competitività del territorio.