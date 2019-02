L’autonomia delle regioni del Nord è l’ennesima patacca gialloverde (ma il Sud piange lo stesso)

Che l’autonomia differenziata di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sarebbe diventato il nuovo terreno di scontro tra Lega e Cinque Stelle era abbastanza prevedibile. Primo, perché i due partiti di governo, voti alla mano, rappresentano ciascuno un pezzo d’Italia: la Lega è egemone al Nord, i Cinque Stelle prendono buona parte dei loro voti al Sud. Secondo, perché la Lega sta crescendo (e molto) al Sud proprio a discapito del Movimento Cinque Stelle. Niente di nuovo sotto il sole, quindi.

Semmai, per noi che stiamo nel mezzo, la questione è un’altra. Cambierà qualcosa con l’autonomia di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, così com’è concepita? Risposta: no, non cambierà nulla. Semplicemente, i soldi che lo Stato allocava per occuparsi di materie di sua competenza, li trasferirà a Lombardia, Veneto, Emilia - Romagna che si occuperanno delle medesime materie, secondo il principio del costo storico, per i prossimi cinque anni almeno. Regioni che dovranno assumere personale aggiuntivo, visto che gli statali rimarranno statali e non saranno licenziati, ovviamente. Personale che rimarrà in capo alle regioni anche se e quando si passerà ai costi standard, cosa che peraltro non avverrà mai, visto che non esiste mezzo criterio per stabilire quali siano i costi standard di qualsivoglia prestazione, e persino i leghisti, a microfoni spenti, ammettono che non sanno nemmeno come si farà a definirli. Il conto della serva finale, quindi, è che le neo-regioni autonome dovranno spendere di più con gli stessi soldi a disposizione. Tradotto: per finanziarsi dovranno aumentare le tasse regionali. Da applausi.