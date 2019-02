Sanità, altro che Roma Ladrona: il Nord ha fatto la cresta al Sud per 500 milioni

Di scarsa trasparenza dei dati della mobilità sanitaria, in realtà, aveva parlato già la Fondazione Gimbe di Bologna un anno fa, chiedendo al ministro della Salute di rendere pubblici non solo i dati aggregati in crediti, debiti e relativi saldi, ma anche i dati finanziari integrali trasmessi da ciascuna regione a Roma. Cosa che «permetterebbe di analizzare, per ciascuna Regione, la distribuzione delle tipologie di prestazioni erogate in mobilità», dicono, anche per capire quali siano le necessità fisiologiche dovute alla carenza di servizi e quali invece cattive abitudini legate alla mancanza di fiducia nella sanità di alcune regioni. Abitudini che però incidono e non poco, in positivo e in negativo, sui bilanci regionali. Rendendo ricche alcune e dilapidando altre. E se poi sorge il dubbio che non sia tutto regolare, le cose si complicano.

Già in passato, da Monti a Renzi, si era provato a mettere i paletti alla mobilità da Sud verso le grandi cattedrali della sanità settentrionale. Cercando di risparmiare qua e là, spesso derubricando la cosiddetta “complessità” alcune prestazioni, in modo da rendere opzionali i rimborsi. Con tanto di rivolta delle strutture del Nord, soprattutto di quelle private accreditate. Che in questi anni si sono moltiplicate anche grazie alla scarsa efficacia dei tetti ai budget regionali.