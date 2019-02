Futuro remoto: ora in Arabia Saudita l’oppressione delle donne passa attraverso un’app

L’app, chiamata Absher (il “predicatore” in arabo) altro non è che un comune portale dove è possibile, per esempio, pagare le multe e rinnovare la patente di guida, ma al suo interno è presente anche un dettagliato registro delle donne saudite, alle quali è corrisposto un numero di quattro cifre. Inoltre, tra una scocciatura burocratica e l’altra, gli uomini sauditi possono utilizzare questo portale per specificare quando e dove le donne di loro proprietà possono volare fuori dal Paese e concedere o revocare il permesso di viaggio con pochi clic, rendendo specifici aeroporti o destinazioni off-limits.

Inoltre possono anche abilitare una funzione di Sms automatica, che li avverte quando una donna usa il passaporto al valico di frontiera o al check-in in aeroporto. Il sistema di allerta è il motivo principale del fallimento di molte delle tentate fughe, (circa un migliaio all’anno).

L’uso dell’app è stato denunciato da alcune saudite che sono riuscite a fuggire all’estero dopo aver rubato il telefono al proprio guardiano mentre dormiva e riuscendo così a raggirare il sistema.

Human Rights Watch e Amnesty International parlano di almeno un milione di telefoni in cui l’app è stata scaricata. Le ong hanno fatto pressione sui grandi produttori di software, come Apple e Android, e anche sui social media, a partire da Google, da dove viene scaricata l’applicazione, ed è nato l'hashtag #DropTheAPP su Twitter, creato dalla parlamentare di New York Carolyn Maloney.

Un gruppo di membri democratici del Congresso degli Stati Uniti ha scritto al Ceo di Apple Tim Cook a a quello di Google, Sundar Pichai, accusandoli di complicità nell’oppressione delle donne saudite.

Tuttavia Apple e Google non hanno ancora rimosso l’app: i due colossi della Silicon Valley infatti sono in buonissimi rapporti con Ryad e con Mbs, che l’aprile scorso ha visitato entrambe le sedi e incontrato Cook e Pichai.

Nonostante l’imbarazzo sia sicuramente grande, nel Golfo come in California pecunia non olet. Due settimane fa, dai microfoni della National Public Radio, il Ceo di Apple aveva dichiarato di non essere a conoscenza dell’app e ha promesso che avrebbe preso in considerazione il caso.

Su richiesta del Congresso, Apple e Google dovrebbero fornire una risposta entro il 28 febbraio.