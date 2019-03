Cronaca, politica e scienza: occhio alle fake news, è lì che arrivano

Nel tweet con cui il commissario Nicita ha richiamato la pubblicazione dell’Osservatorio, è stato sottolineato che questo lavoro di analisi rappresenta una sperimentazione dalla tempistica non casuale, dal momento che si stanno avvicinando le elezioni europee ed è necessario quindi monitorare il livello di disinformazione. Ma quanto tempo hanno dedicato i media lo scorso anno all’appuntamento elettorale di maggio? Lo spazio offerto è comprensibilmente aumentato nella seconda parte del 2018, soprattutto da settembre in poi. Se ne è parlato in TV, sui quotidiani ma anche sui siti di disinformazione. In particolare, nel mese medio il 7% del materiale sul voto relativo al rinnovo del Parlamento europeo proveniva da pagine e account di social network, etichettati come siti di disinformazione. Disporre di un dibattito pubblico informato e corretto è l’auspicio dell’Agcom, che ha anche voluto capire quali sono i temi di maggiore interesse per i cittadini.

Dall’indagine svolta da SWG su 1358 persone tra 14 e 74 anni, è emerso che per il 59% è prioritaria l’immigrazione, per il 49% la situazione economica, seguita dalla disoccupazione. Al quarto posto trova spazio il cambiamento climatico, mentre le minacce connesse al terrorismo precedono quelle relative alla criminalità. Ogni voce trova preferenze differenti tra le varie categorie, così mentre la disoccupazione è particolarmente sentita dai liberi professionisti, dagli operai e da chi ha perso il lavoro, la situazione economica è la preoccupazione principale per funzionari, imprenditori e dirigenti. Da notare che l’immigrazione rappresenta un tema rilevante per svariate categorie, si va dai commessi agli insegnanti, dagli impiegati agli studenti, dalle casalinghe ai pensionati, passando per i commercianti. Nel 2018 disoccupazione e criminalità hanno occupato rispettivamente il 32% e il 24% dei contenuti informativi prodotti online. Solo l’1% ha riguardato il cambiamento climatico.

In maniera speculare l’Agcom ha esaminato l’incidenza della disinformazione sulle stesse tematiche. Ebbene, un quarto ha riguardato la criminalità, stesso dato l’immigrazione, mentre il 19% dei contenuti non esatti o erronei è relativo alla disoccupazione. Detto in altri termini, l’immigrazione è il tema di maggiore interesse per i cittadini italiani, però mentre la copertura informativa nel 2018 si è fermata al 9%, i siti di disinformazione hanno dedicato un quarto del proprio spazio. Anche solo questo dato evidenzia l’importanza degli studi dell’Agcom. L’accesso alle informazioni non è omogeneo, dipende da diversi fattori, tra cui anche l’interesse di ciascuno. Risulta quindi cruciale essere consapevoli della qualità e dell’attendibilità dei contenuti disponibili. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con il suo lavoro di analisi e monitoraggio punta a far acquisire tale consapevolezza per rendere il dibattito pubblico informato e corretto, soprattutto in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo maggio.