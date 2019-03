Un mese senza Di Battista? Ecco i tre motivi per cui non manca a nessuno (neanche ai 5 Stelle)

Non scrive più un post sui social da un mese esatto. Non è più in Guatemala, non è partito per l’India, ancora non l’hanno visto in Congo. E la sua ultima apparizione in tv è stata a Di Martedì, il 13 febbraio. Da quel momento Alessandro Di Battista è sparito dalla scena mediatica dopo aver promesso di fare la campagna elettorale per le elezioni europee da protagonista. Solo il 3 marzo qualcuno l'ha visto in una moschea di Istanbul, da solo. La notizia non è la sua scomparsa mediatica, ma il dato politico: nessuno dei 5 stelle, da Luigi Di Maio all’ultimo attivista, sente la sua mancanza o invoca la sua presenza. Perché quello che doveva essere il ritorno trionfale della “risorsa” del Movimento, si è rivelato il peggiore dei boomerang. E per capirlo non servono retroscena fantasiosi, bastano i dati. Terzi in Abruzzo, terzi in Sardegna e in calo nei sondaggi. Il Movimento Cinque Stelle ha perso un voto su 3 (ora è al 22,7%) e la colpa sembra del suo giocatore migliore: un talento politico incontrollabile e divisivo.

In una situazione normale Di Battista avrebbe la libertà di fare ciò che vuole. Potrebbe infischiarsene dei social o ignorare i giornalisti che si chiedono dov’è e cosa fa. Ma nei primi due mesi dell’anno lui e Luigi Di Maio hanno martellato i salotti televisivi per raccontare il ritorno dell’asso nella manica dei 5 stelle che avrebbe dovuto rianimare il Movimento in crisi di identità e consensi dopo l’alleanza con la Lega. E nei sette mesi precedenti, da quando è partito con moglie e figlio per il Centroamerica, sono stati gli attivisti a tesserne le lodi politiche annunciando ogni settimana la venuta del loro salvatore. Un “Addà venì baffone” invocato ogni volta che il Movimento per gaffe o scelte politiche contraddittorie dava l’idea di perdere identità e consenso. Così si è creata l'immagine del Di Battista fenomeno politico che forte della sua rinuncia alla poltrona avrebbe fustigato l'opposizione e ridimensionato Matteo Salvini.