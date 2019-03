“Aprite i porti” non basta più: ora c’è bisogno di una vera politica alternativa a Salvini

Forse sarebbe ora di chiedersi perché, e capire come affrontare politicamente il problema. Le alternative non sono molte: possiamo decidere che l’Italia è diventata razzista, per mille motivi, e allora probabilmente bisogna far passare la nottata (qualche decennio almeno) e lavorare sulle nuove generazioni che oggi affollano i comizi del Capitano. Possiamo decidere che Salvini abbia ragione, o che sia conveniente attaccarlo altrove: in ogni caso, smettere di mettere barconi, porti e migranti al centro del dibattito pubblico, per paura di farlo crescere ancora.

Oppure, se ci crediamo davvero, possiamo costruire una proposta politica alternativa, fatta di fondi in crescita per la cooperazione internazionale, di investimenti in istruzione e sviluppo nei Paesi africani, di una seria presa in carico della questione libica - sparita dai radar del governo appena gli sbarchi sono diminuiti -, del ripensamento complessivo di un modello di accoglienza fondato sugli Sprar e sui progetti di accoglienza diffusa come motore di sviluppo delle economie locali (e non sui mega centri di detenzione in mano a società francesi) di una legge sull’integrazione degli stranieri, sul modello di quella tedesca, di un nuovo stato sociale che metta al centro le politiche abitative e la lotta alla marginalità sociale per tutti, non solo per gli stranieri né solo per gli italiani.

Il nuovo Pd di Zingaretti, in questo senso, avrebbe l’occasione storica di smarcarsi dall’ambiguità che gli è costata buona parte dei voti lasciati per strada tra il 2014 e il 2018, dalla presa in carico di tutti gli sbarchi in Italia del 2015 alla dottrina Minniti del 2017, dalle pacche sulle spalle a Mimmo Lucano all’aiutiamoli a casa loro. Se “prima le persone” non è solo uno slogan di piazza o il titolo di una mozione congressuale, questa è la strada da battere. Aprite i porti, spiacenti, non basta più.