Salvini dovrebbe fare un monumento al Movimento Cinque Stelle

Finita qui? No, spiacenti, è appena cominciata. Perché se ci pensate Salvini dovrebbe ringraziare ogni giorno Beppe Grillo per aver fondato il Movimento Cinque Stelle e accendere un cero alla memoria del Pd, che non lo fece partecipare alle primarie Pd del 2009. Perché da quel momento, la sinistra si è messa il peggior rivale possibile in casa propria, nato con lo scopo di distruggere e sostituire il Partito Democratico con il suo doppelganger giustizialista e massimalista, e il 4 marzo scorso, doppiandolo nei consensi, ci era quasi riuscito. Di Maio & co, tuttavia, sono riusciti a fare addirittura di peggio: hanno consegnato il loro capitale politico alla parte avversa, consentendo a Matteo Salvini di mollare Berlusconi e di governare il Paese col 17% dei voti.

Capolavoro dei capolavori, l’operazione “gialloverde” è costata al Movimento un’emorragia di consensi che sembra non fermarsi mai, tutta a vantaggio della Lega, che nel medesimo periodo, ha raddoppiato il suo massimo consenso storico, arrivando a valere il 30-35% dei consensi. Di fatto, l’operazione Cinque Stelle, sinora, altro non è stata che un gigantesco travaso di consensi da sinistra a destra, che ha consentito a Salvini di prendersi l’Italia, e al Cavaliere di farsi gli affaracci suoi in totale tranquillità: qualcuno ha sentito volare una mosca quando Mediaset ha ceduto a Sky la piattaforma Premium? E quando il fondo Elliot ha scalzato Vivendi e l’odiato Bolloré dal controllo di Telecom? Com’era la storia della sinistra in ginocchio da Silvio?

Il bello, la ciliegina sulla torta, è che di tutto questo i Cinque Stelle nemmeno se ne rendono conto. In piena sindrome di Stoccolma, e ancora convinti che la loro salvifica missione nella politica italiana sia quella di liberare le istituzioni dalla mefitica presenza democratica, sono arrivati a violentare la loro identità, negando ai giudici l’autorizzazione a procedere su Salvini per il caso Diciotti e minacciando espulsioni immediate a chi avesse disobbedito agli ordini. Altro giro, altri voti buttati, con i sondaggi che li danno sotto al Pd e con la Lega ormai a rischio doppiaggio. Se fosse stata una strategia di autodistruzione accuratamente pianificata non gli sarebbe venuta così bene.