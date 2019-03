Anpal, la commedia dell’assurdo: ora arriva il nuovo direttore generale che criticava i “navigator”

Dai ministeri all’Inps, lo schema del manuale delle nomine suddivise tra Cinque Stelle e Lega si ripete. Anche per Anpal, l’Agenzia nazionale delle politiche attive che dovrà occuparsi dei navigator di supporto al reddito di cittadinanza. Accanto al presidente italoamericano Mimmo Parisi, il guru dei Big Data arrivato dal Mississippi e voluto da Luigi Di Maio, la Lega ha tirato fuori la carta politica del nuovo direttore generale dell’agenzia: Gianni Bocchieri, attuale direttore centrale per le politiche su Istruzione, formazione e lavoro delle Regione Lombardia a traino leghista, vicino a tutto il centrodestra lombardo.

È stato il Carroccio, non a caso, ad aver voluto prorogare lo schema di governance di Anpal, per la quale inizialmente era stata pensata invece la soppressione della figura del direttore generale. Bocchieri, la cui nomina ormai è quasi certa, andrà a sostituire Salvatore Pirrone, scelto nel 2016 dal governo Renzi. Ragusano, ex dirigente di Adecco, ha una lunga carriera alle spalle nel mondo della formazione, prima in Sicilia, poi a livello nazionale. È stato capo della segreteria tecnica del ministero dell’Istruzione guidato da Mariastella Gelmini e direttore generale di Invalsi. Il suo nome è prima di tutto legato a quello di Forza Italia, e per questo è uomo gradito non solo alla Lega per presidiare il recinto grillino del reddito di cittadinanza.

Il nuovo dg porta a Roma le buone relazioni con le Regioni e la conoscenza della macchina amministrativa e normativa, di cui Parisi è praticamente privo. Nei giorni dello scontro con il governo sulle assunzioni dei navigator, Bocchieri era dalla parte delle Regioni.