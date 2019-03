Cartoline d’altri tempi: quando la Gioconda (appena rubata) cominciò a viaggiare per il mondo

Esteri

Sandro Gozi si candida in Francia con Macron: “Io, Varoufakis e Valls, i simboli di una politica finalmente europea”

L'ex sottosegretario Pd è il primo ex membro di un governo a candidarsi per un partito straniero, "En Marche" in vista delle elezioni europee: “Nel 2024 dobbiamo dare ai cittadini la possibilità di votare anche per candidati in liste transnazionali in una circoscrizione unica europea”