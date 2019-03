Il problema dell’imprenditoria italiana? La contabilità. Ma c’è una soluzione

Contabilità e gestione e controllo dei numeri, dunque, sono le principali difficoltà per coloro che vogliono incamminarsi sulla strada dell’imprenditoria, oppure lo hanno già fatto ma sono privi di una strategia di gestione efficace. La complessità degli adempimenti burocratici e fiscali rende quasi indispensabile la presenza di almeno una figura dedicata in azienda, un contabile esperto che svolga anche la funzione di CFO, ma, come ha recentemente osservato Massimo Tononi, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, in un incontro a porte chiuse, “l’imprenditore delle piccole e medie imprese non si può permettere un CFO, non ha tempo e l’unica cosa che fa è concentrarsi sulla prima riga del conto economico: i ricavi, perché quelli poi devono pagare tutto il resto”.

In Italia, l’86% delle PMI ha un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro, dei quali oltre il 20% è impiegato in debiti finanziari. Si tratta cioè in gran parte di microimprese che difficilmente possono investire in una risorsa dedicata, il cui compenso annuo parte da circa 70mila euro e che, in base all’esperienza e al profilo, può raggiungere anche i 300mila. “Io per primo in passato mi sono trovato in questa situazione – ammette lo stesso Massini Rosati, tra un autografo e l’altro – per questo mi sono convinto che fosse necessario trovare una soluzione a basso costo che potesse aiutare migliaia di piccoli imprenditori a crescere solidi e con la tranquillità di conti in ordine e sempre sotto controllo”.

Così è nato Xribabooks, un software che con circa 1.500 euro l’anno svolge gran parte delle funzioni di un CFO di una piccola e media azienda, grazie all’impiego di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale. “Il segreto è il monitoraggio in tempo reale di entrate e uscite e la pianificazione costante delle successive esigenze di liquidità per pagare Iva, tasse e fornitori. Anche solo avere quotidianamente molto ben presente questi elementi può fare la differenza”, spiega l’imprenditore, che per lo sviluppo di Xriba la scorsa primavera ha raccolto con ICO quasi 13 milioni di dollari in due mesi. Segno che forse il problema è diffuso e la soluzione è necessaria e urgente.