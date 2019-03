Sandro Gozi si candida in Francia con Macron: “Io, Varoufakis e Valls, i simboli di una politica finalmente europea”

In pochi si ricordavano di lui, l’hanno accusato di aver tradito l’Italia, forse non sarà eletto, ma ha già stabilito un record. Sandro Gozi ex sottosegretario agli Affari europei nel governo Renzi si candiderà con En Marche di Emmanuel Macron, dato primo nei sondaggi in Francia al 23% per le elezioni europee. È la prima volta che un ex membro di un governo si candida nelle liste di un altro Paese. Gozi è stato il primo nel 2016 a proporre delle liste transnazionali per coprire il vuoto lasciato dai 73 deputati del Regno Unito dopo la Brexit. L’idea ripresa poi da Macron durante il discorso della Sorbona nel settembre 2017 è stata bocciata dal Parlamento europeo. Ma Gozi, ora presidente dell’Unione federalista europea ci crede ed è disposto a immolarsi per la causa. È stato lui a consigliare al suo amico Manuel Vals, ex premier francese, di candidarsi a Barcellona e vede con simpatia la candidatura dell’ex ministro greco Varoufakis in Germania con il movimento Diem25 e sogna una rivoluzione nel modo di concepire le elezioni europee. «Nel 2024 dobbiamo raddoppiare il potere di scelta: eleggere i candidati nelle circoscrizioni macroregionali e i candidati in liste transnazionali in una circoscrizione unica europea».

Ora però siamo nel 2019 e la sua candidatura è una novità, perché ha deciso di candidarsi in Francia?

Per due ragioni. Primo, ritengo che le candidature come la mia sia l'unico modo per far nascere veramente dei movimenti transnazionali senza i quali non ci sarà mai una vera democrazia europea. Dal 1979 eleggiamo ogni cinque anni i nostri rappresentanti all’Europarlamento ma non sentiamo la vita politica europea come quella nazionale. Sentiamo Strasburgo distante e secondo me è perché non esistono dei movimenti politici veramente europei. Se vogliamo crearli dobbiamo incarnarli. È l’unico modo per creare un dibattito veramente europeo.

E la seconda?

Ricordare a tutti i cittadini europei i nostri diritti. Dobbiamo cambiare la mentalità: pensarci come europei di cittadinanza italiana o europei di cittadinanza francese. La mia è una candidatura simbolica per far capire che siamo cittadini della stessa grande comunità democratica. Su questo non ci sono frontiere ma visioni comuni o non comuni che si confrontano per il presente e il futuro dell'Europa.

Alcuni la accusano di essere un antitaliano.

Vorrei ricordare che gli interessi nazionali puri e duri si dibattono all’interno del Consiglio. E io l'ho fatto per quattro anni e mezzo come sottosegretario agli Affari europei per l'Italia.

E cosa risponde a chi le dice che farà solo gli interessi dei francesi che l’hanno votata?

Ma nel Parlamento europeo non si formano mica dei gruppi nazionali. Non c’è il partito Italia, Germania o Francia. I parlamentari si iscrivono a gruppi politici che pur avendo diverse nazionalità all’interno condividono la stessa visione dell'Europa. Se pensiamo che l'elezione europea sia un confronto tra i diversi interessi nazionali, non abbiamo capito nulla. Anche perché questo vorrebbe dire che tutti gli europarlamentari italiani hanno la stessa visione e le stesse priorità. Ma non è così, non stiamo eleggendo in parallelo 27 parlamenti nazionali ma un unico parlamento europeo in cui non si rappresenta la Francia, l'Italia, la Grecia o il Portogallo, ma visioni diverse dell'Europa. Vale la pena farlo, anche se non è detto che vinca, anzi mi son preso dei grossi rischi sapendo che non c'era alcuna certezza perché il tutto è molto aleatorio.

Se il rischio è alto, perché si candida?

Il rischio dimostra quanto sia necessaria una scelta originale come la mia. Non c'è nessuna garanzia di elezione ma voglio far acquisire ai miei concittadini la piena consapevolezza di cosa voglia dire il Parlamento europeo: è una nuova dimensione della nostra cittadinanza. E poi chi ragiona in un'ottica puramente nazionale dovrebbe solo farmi i complimenti perché se fossi eletto grazie a me l'Italia avrebbe un italiano in più al Parlamento europeo.

Lei è il primo italiano, ma anche l’ex ministro dell’Economia greco Yanis Varoufakis ha deciso di candidarsi per Diem25 in Germania. Può essere l’inizio di una tendenza?

Lo spero. Riusciremo veramente a costruire l'Europa di cui abbiamo bisogno solo se abbassiamo i muri della politica nazionale. Un altro mattone importante è stata la candidatura del mio amico Manuel Valls, l’ex premier francese, a sindaco di Barcellona. Abbiamo parlato a lungo di questa idea più di un anno e mezzo fa con lui e Albert Rivera, il leader di Ciudadanos. Mi ricordo era il ponte del primo maggio del 2018 ed ero a Sabaudia quando ho discusso approfonditamente con Manuel al telefono.

Eppure Ciudadanos, come abbiamo scritto, ha la tentazione di allearsi coi sovranisti di Vox per non lasciare speranze agli indipendentisti catalani.

Sarebbe un gravissimo errore se facesse qualsiasi tipo di apertura a vox a livello nazionale. Non mi risulta che la vogliano fare. Più volte ne abbiamo discusso con gli amici di Ciudadanos e ci hanno escluso questa prospettiva. Penso che sia una prospettiva assolutamente da evitare perché non bisogna dare nessuna apertura all'estrema destra razzista, xenofoba e antieuropea. Che si tratti di Vox o che di altri movimenti nel resto dell'Europa.