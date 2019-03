Anche Fim Lombardia pianta alberi: così sindacato, industria e lavoratori diventano sostenibili

La FIM Lombardia partecipa con convinzione alla realizzazione della foresta de Linkiesta, piantandoci alberi perché, come spiega bene l’iniziativa, la riforestazione è un tema cruciale della nostra epoca. Questo progetto, che va sostenuto, ha il merito di tenere accesi i riflettori sulla questione ambientale che deve diventare una pratica quotidiana.

Piantare un albero ha il significato, anche, di ricostruire speranza tra le persone, asciugando la pozzanghera di malessere e rancore che alimenta il populismo e l’egoismo che soffocano ambiente e solidarietà. Scienziati e climatologi ci avvertono che il riscaldamento globale ci porterà presto al punto di non ritorno. A livello planetario, questi cambiamenti, accelerati da pratiche irresponsabili dell’uomo, sono già oggi causa di carestie e conflitti e sono uno dei motivi che spingono le persone a lasciare la propria terra; entro la fine del secolo, l’Africa, ci dicono i mega-trend, diventerà un continente abitato da quattro miliardi di persone, ognuna con il diritto di vivere una vita dignitosa. Di contro, noi viviamo nella nazione che sta marciando inesorabile verso il precipizio demografico, nel continente che più sta invecchiando: nel 2032, nel nostro Paese, il numero dei settantacinquenni supererà quello dei trentacinquenni. Un Paese di anziani, per natura, ha una visione di corto respiro, il contrario di ciò che servirebbe a progettare il futuro.

Dal punto di vista del lavoro, invece, è necessario un intreccio sempre più forte con le tematiche ambientali, per tenere insieme, come dice Papa Francesco, un nuovo paradigma di sviluppo con gli impatti etici e sociali, riuscendo a combattere la negazione, l’indifferenza, la rassegnazione, favorendo la fiducia in soluzioni positive. In questi anni, nelle molte vertenze in cui siamo stati protagonisti, abbiamo collegato i rilanci industriali alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, dimostrando che, anche nel nostro Paese, lavoro, cura dell’ambiente e tutela della salute possono, e devono, coesistere. Sulle innovazioni, i diversi accordi realizzati sullo smartworking, oltre a migliorare la produttività, sono in grado di abbattere le emissioni di CO2 grazie al risparmio sul riscaldamento degli uffici e alla riduzione del traffico, dovuti alla possibilità di lavorare da casa. È la dimostrazione di quanto sia fondamentale avere una visione prospettica e di sistema che, purtroppo, la politica sembra non avere ancora.

Industria 4.0 e nuove tecnologie sono la strada per poter umanizzare il lavoro e tracciare un nuovo modello di ben-essere puntando sull’economia circolare, sulla realizzazione delle infrastrutture necessarie per realizzare una mobilità sostenibile, sulle energie rinnovabili, sul superamento del carbone entro il 2025, sull’autonomia energetica, sulla riqualificazione delle fabbriche, delle abitazioni e delle città: combinazioni vincenti che tengono insieme eco-sostenibilità e creazione di nuovi posti di lavoro.