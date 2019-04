Crolla la crescita economica? Sì, ma la manifattura tiene a galla l’Italia

Per quanto riguarda l’export, i settori di ANIE nel corso dell’intero 2018 hanno registrato ugualmente una crescita del 2,5% (dato preconsuntivo su base annua) beneficiando del positivo contributo della domanda in Europa (+5,5%), Africa (+5,0%) e Asia Pacifico (+8,4%). Verso l’America, invece, l’export è calato – rispetto all’anno precedente – del 3,4%. La frenata sul fronte delle esportazioni è riconducibile a uno scenario internazionale reso più critico dal neo-protezionismo, dalle tensioni finanziarie e monetarie.

Per quanto riguarda, infine, gli ordinativi: a una crescita congiunturale del 10,5% nel corso del primo semestre 2018 (rispetto al primo semestre del 2017), è seguita una netta frenata nel corso del secondo semestre dello scorso anno (+0,1% rispetto al secondo semestre 2017). Proprio per questo Giuliano Busetto, Presidente di ANIE Confindustria, torna a chiedere al governo misure urgenti che supportino gli investimenti privati, pubblici e che incentivino la spesa delle famiglie. «l trend della seconda metà dell’anno 2018, il dato sugli ordinativi, il rallentamento registrato sui mercati esteri di sbocco delle tecnologie di ANIE e un più ampio contesto mondiale caratterizzato dalle tensioni in diversi paesi e dalla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, destano preoccupazioni sulla ripresa del mercato interno ed esterno», sostiene Busetto.

Già nel corso della presentazione della Relazione Annuale di ANIE del 2018, Giuliano Busetto aveva chiesto alle forze politiche, allora appena insediate, di dare continuità al piano Impresa 4.0 per proseguire il cammino virtuoso intrapreso dalle imprese manifatturiere italiane e di effettuare investimenti a livello infrastrutturale per venire incontro alle esigenze di cittadini e imprese. A quasi un anno di distanza, il monito del presidente ANIE al Governo gialloverde si fa ancora più forte. «Le politiche del Governo messe in atto fino ad oggi non sono ancora sufficientemente concentrate sull’Industria e atte a sostenere una reale spinta alla ripresa economica, che può avvenire soltanto attraverso un efficace sostegno agli investimenti privati nel manifatturiero ed agli investimenti pubblici nelle infrastrutture. Chiediamo, quindi, al Governo misure urgenti che supportino gli investimenti privati (garantendo continuità al piano di investimenti in digitalizzazione come base per la competitività e l’innovazione tecnologica delle imprese italiane), che incentivino la spesa delle famiglie (nei meccanismi per attività di ristrutturazione ai fini della riqualificazione energetica degli immobili, loro sicurezza e sostenibilità ambientale), che sblocchino gli investimenti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche, infrastrutture, trasporti ferroviari, fondamentali per il rilancio del Sistema Paese», spiega Busetto.