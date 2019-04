“La Flat Tax? Spingerà al lavoro nero e alla disoccupazione femminile”

Sono i due monosillabi più diffusi della politica italiana: flat tax. Parola inglese, incomprensione italiana. L'idea di una tassa unica sul reddito della persona è da anni sulla bocca di molti politici ma nessuno l’ha ancora pienamente realizzata. Silvio Berlusconi promise la prima volta nel 1994 un’aliquota unica al 33%. Dopo 24 anni, di cui dieci al governo, Berlusconi non l’ha realizzata ma nell’ultima campagna elettorale ha promesso di nuovo un’aliquota unica, questa volta al 23%. La Lega ha lanciato un’idea ancor più rivoluzionaria: abbassare la soglia al 15% del reddito totale della famiglia. E nel contratto di governo c’è una quasi flat tax con due aliquote tra il 15% e il 20%. Dopo averla applicata alle partite Iva che fatturano fino a 65mila euro l'anno, Matteo Salvini ha proposto di estenderla alle famiglie che guadagnano meno di 50 mila euro, legando questa riforma alla sopravvivenza del governo. L’alleato Luigi Di Maio non è così convinto e il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha inserito l’indicazione delle due aliquote del contratto senza riferimenti precisi nel Def, il documento di economia e finanza, ovvero l’anteprima della legge di bilancio. La flat tax risolverà i problemi del fisco italiano? Ed è davvero così diversa dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) che oggi paghiamo sui nostri redditi? Lo abbiamo chiesto a Massimo Baldini professore di Scienza delle finanze all’Università di Modena e Reggio Emilia, autore con l’economista Leonzio Rizzo del libro “Flat Tax - Parti uguali tra disuguali?” (Il Mulino), pubblicato lo scorso 28 marzo.

Baldini ci chiarisca le idee: cos'è la flat tax?

La flat tax è una tassa piatta, ma può voler dire tante cose. Il caso più estremo è quello della poll tax, introdotta dalla premier inglese Margaret Thatcher che nel 1990 per finanziare gli enti locali impose un’imposta uguale per ogni elettore inglese. Quindi al povero veniva prelevata la stessa quantità di denaro del ricco. Ecco, in quel caso la flat tax fu presa troppo alla lettera. Nessuno pensa ovviamente in Italia un’imposta del genere. Più che flat tax i nostri politici dovrebbero dire flat rate tax, cioè imposta ad aliquota piatta, un’unica aliquota. Molto diverso dal sistema dell’Irpef.

E come funziona oggi l’Irpef?

È un’imposta sul reddito personale della persona fisica che prevede cinque aliquote crescenti a scaglioni più alti di reddito. Ovvero più il reddito personale è alto, più l’imposta incide. Mentre tutte le varie proposte di flat tax presentate ultimamente in Italia sono progressive per deduzione cioè si riduce il reddito prima dell’applicazione dell’aliquota.

Facciamo un esempio concreto per i non esperti di fisco.

Pensate al vostro reddito. Prima di applicare l'aliquota il governo decide per legge di togliere una cifra fissa, ad esempio 10mila euro, per esentare chi è più povero dal pagamento. Quindi l'aliquota si applica solo alla differenza tra il vostro reddito e i 10 mila. Se la differenza tra il reddito e i 10mila euro è negativa allora non si paga nulla. Mentre per gli altri aumenta all’aumentare del reddito.

Ma così è un’imposta come le altre. Cos’ha di flat tax?

Perché grazie alla deduzione iniziale di 10mila euro, anche se il reddito cresce l’aliquota reale non è veramente del 15% ma molto meno. E pesa poco sui redditi meno bassi. Solo chi è molto ricco paga effettivamente quella quota.

Ed è così anche la flat tax da Lega e 5 stelle?

Bisognerebbe capire quale. C’è una grande differenza tra le proposte della campagna elettorale e quanto si è detto negli ultimi giorni. Nel contratto di governo e nel Def approvato ieri sera si parla in modo generico di due aliquote al 15% e al 20%, ma non si è ancora accennato alla vera riforma epocale che bisognerebbe fare per attuarla.

Quale?

Le aliquote non si applicherebbero al reddito dell’individuo come l’Irpef di oggi. La base imponibile sarebbe il nucleo familiare, ovvero la somma dei redditi dei vari componenti della famiglia. Si è parlato di deduzioni di tremila euro all’anno per ogni familiare fino ai 35 mila euro. Oltre i 35mila sarebbero 3mila euro di deduzione per ogni componente a carico. E non ci sarebbe alcuna deduzione oltre i 50 mila di reddito. Ma nulla è stato scritto nero su bianco. Anche perché non si può fare fa da un giorno all’altro questa riforma. Nessun Paese occidentale negli ultimi cinquant'anni è passato dalla tassazione dell'individuo a quello della famiglia.