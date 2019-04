“Aumento dell’Iva? A rischio i ceti medio bassi e il turismo italiano”

Le clausole di salvaguardia sono la spada di Damocle dell’economia italiana. Se scattano vuol dire che il Governo non è riuscito a trovare le coperture economiche per realizzare le promesse elettorali. Tradotto: aumenterebbero automaticamente l’Iva e le accise, imposte difficili da evadere e utili a garantire il gettito fiscale necessario per far quadrare il bilancio dello Stato. Le ha previste per la prima volta il governo Berlusconi nel 2011 come ultima garanzia per ottenere più flessibilità dalla Commissione europea. Sette anni dopo il governo gialloverde ha fatto lo stesso. In mezzo i presidenti del Consiglio Monti, Letta Renzi e Gentiloni, sono sempre riusciti a disinnescarle. Ma ora sono arrivate a 25 miliardi e se il Governo non troverà le coperture scatteranno per la prima volta rischiando di compromettere la crescita dell’economia italiana. I vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno promesso che non aumenteranno l’Iva, ma il ministro dell’Economia Giovanni Tria più volte non ha escluso un effetto “virtuoso” della tassazione sui consumi. Ed è lui a scrivere la legge di bilancio a fine anno. Secondo il Codacons l’aumento dell’Iva ridotta dal 10% al 13% e quella ordinaria dal 22% al 26,5%, costerà 1200 euro in più a famiglia all’anno. Senza contare i costi indiretti per energia e trasporti. Ma cosa succederebbe concretamente se aumentasse l’Iva? Lo abbiamo chiesto a Giampaolo Arachi, professore di Scienza delle finanze dell'Università del Salento e nell Centro di ricerca Dondena, dell'Università Bocconi di Milano.

Arachi, cosa succede se aumenta l’Iva?

L'incremento delle imposte sui consumi potrebbe incidere negativamente sulla crescita perché siamo in una fase di rallentamento dell’economia e avrebbe un effetto pro- ciclico. Ci rimetterà di più chi ha un reddito medio basso perché l’Iva è un’imposta regressiva, la pagano tutti i consumatori, ricchi o poveri, allo stesso modo. Ma non saranno gli unici a soffrire le conseguenze.

Chi altri?

Alberghi e ristoranti. Perché aumenterebbe anche l’Iva ridotta, un’imposta che si applica al settore turistico, Anche se sono erogati in Italia questi servizi sono consumati da non residenti e si tratta di fatto di esportazioni. Se aumentasse l’aliquota ridotta (dal 10% al 13%, ndr) il nostro settore turistico sarebbe meno competitivo rispetto a quello di altri Paesi.

Eppure il ministro Tria sostiene che la tassazione sui consumi può essere virtuosa.

Teoricamente la tassazione sui consumi dovrebbe essere più favorevole alla crescita. E avrebbe due effetti positivi. Nel breve periodo ridurre il carico fiscale spostandolo sui consumi avrebbe lo stesso effetto di una svalutazione valutaria. Perché l'Iva viene pagata sui beni prodotti in Italia così come quelli importati, mentre le imposte sul lavoro gravano soltanto sulla produzione interna. Con un’imposta aumentata su tutti i beni, compresi gli esteri si abbasserebbero i costi per le imprese che producono all'interno e i beni interni sarebbero più competitivi. Ma questa operazione non funziona quando parliamo di settori che esportano vendendo agli stranieri in Italia, come il settore turistico.

E nel lungo periodo?

Secondo alcuni economisti le imposte sul consumo sono meno distorsive perché producono meno effetti disincentivanti rispetto a quelle sul lavoro. Quindi nel lungo periodo una tassazione basata sui consumi potrebbe favorire la produttività e la crescita dell'economia. Ma ripeto, questo teoricamente. Poi esiste la realtà e gli gli studi empirici non forniscono una risposta chiara.