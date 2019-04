Qualcuno salvi davvero Alitalia (da Toto e dalla politica)

Sembrava che il gruppo Toto fosse tornato a occuparsi del suo core business, là dove aveva cominciato alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, lasciando perdere il trasporto aereo. Tanto che con il ricavato della vendita di AirOne aveva acquistato la quota delle autostrade abruzzesi in mano ai Benetton. Il volo era stato un azzardo, ma anche una felice intuizione. Nel 1988 aveva comprato una piccola compagnia, la Ali Adriatica e con il nome di AirOne l’aveva trasformata nella principale concorrente di Alitalia sui voli interni, compresa la rotta d’oro, la Roma-Milano. Un rottura del monopolio salutare per i viaggiatori, un primo brutto colpo per l’Alitalia. Per Carlo Toto è un salto che lo proietta nel gran mondo della politica e degli affari, tanto che nel 2000 arriva la Strada dei Parchi. Finché l’alta velocità ferroviaria non erode i guadagni sulla Roma-Milano e cominciano i guai. Nel 2008 Toto vende la compagnia aerea per 454 milioni di euro. Ottiene anche che i debiti finanziari, per 600 milioni, ricadano su Alitalia, ma nel complesso perde 410 milioni di euro, perché AirOne era scritta in bilancio per 860 milioni di euro.

Toto resta ancora, come azionista, con 60 milioni di capitale, in Cai guidata da Roberto Colaninno e composta dai “capitani coraggiosi” reclutati dalla Banca Intesa di Corrado Passera, ma rimane anche come fornitore di Alitalia. La AP fleet, una società che Toto ha incorporato in Irlanda, si impegna a dare in leasing una flotta di almeno 70 Airbus a canoni, secondo il Sole 24 Ore, assai elevati. Già nel 2009 Toto fatica a consegnare gli aerei promessi, tanto che Airbus rescinderà il contratto per inadempienza e Toto pagherà penali salate. Il fisco chiede decine di milioni di euro di danno erariale che finisce su Alitalia la quale dovrà assumere anche mille precari. La compagnia vuole un indennizzo e si va in arbitrato. Siamo nel 2012. L'anno dopo Enrico Laghi, uno dei tre commissari che all'epoca era nel cda di Alitalia, stima che la compagnia abbia subito un danno da 150 milioni. Ma tra il 2011 e il 2013, Toto gira, con tre operazioni straordinarie, l'intero patrimonio immobiliare della sua Holding, debitrice di Alitalia, a tre società partecipate. Toto soccombe in una serie di arbitrari minori per 19 milioni e si apre la causa fiscale per le società irlandesi. La Guardia di Finanza contesta evasione, tra il 2002 e il 2008, per 250 milioni. Il Tribunale accerta debiti fiscali per 42 milioni. Paga Alitalia che si rivarrà su Toto il quale contrattacca e deposita alla Corte di Giustizia di Londra un atto di risarcimento da 260 milioni di dollari: non è lui che non consegnava gli Airbus in leasing, ma al contrario fu l’Alitalia a non volerli più ritirare. Ebbene, 260 milioni di dollari sono grosso modo 250 milioni di euro, quelli che dovrebbero entrare nella nuova compagnia.

I soldi, è una questione di soldi. La holding Toto nel 2016, ultimo bilancio consolidato consultabile sul sito della società, registrava ricavi di 401 milioni di euro (circa la metà grazie alle tariffe autostradali), una perdita netta di 2,136 milioni e una posizione finanziaria netta negativa pari 478 milioni più 630 milioni verso l’Anas (la quale oggi fa parte delle Fs che saranno, secondo i piani, azioniste della nuova Alitalia). In tutto i debiti arrivavano a un miliardo e 128 milioni. Cinque mesi fa la capogruppo nella quale sono state riorganizzate tutte le attività, ha venduto a Edf, la società elettrica francese, la US Wind che ha un enorme parco eolico nel New Jersey, ricavando 215 milioni di dollari (ci saranno poi altri pagamenti fino ad arrivare a circa 400 milioni). Toto poi ha intenzione di cedere altri asset per fare cassa. Questa nuova liquidità finirà in Alitalia o servirà a ridurre i debiti?