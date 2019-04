Sigarette di contrabbando, così è tornato il traffico delle “bionde illegali”

Il problema è ben più ampio, come conferma il primo rapporto semestrale del 2018 della Dia: “La presenza stanziale di gruppi criminali di origine straniera sembra tollerata da Cosa nostra, perché s’inserisce in settori illeciti di basso profilo, come ad esempio lo sfruttamento del lavoro nero (specie nel settore della pesca e dell’agricoltura) e della prostituzione, il trasporto e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i furti di materiale ferroso e quelli realizzati in abitazioni ed in terreni agricoli, nonché il contrabbando di sigarette”. Un compromesso storico, quindi, con firma in calce della mafia per eccellenza.

Facendo qualche passo indietro, però, grazie allo studio Project Sun della società di consulenza Kpmg, si può constatare come nel 2017 le sigarette contraffatte o di contrabbando in Italia sono state il 4,8% del totale fumato (in miglioramento dal 2016), contro il 17,8% del Regno Unito e il 13,1% della Francia. Niente male, se si guarda i dati europei. Purtroppo non è del tutto vero. I motivi sono due: i 4,8 punti percentuale equivalgono a circa 641 milioni di euro, in aggiunta al fatto che le organizzazioni criminali hanno collaudato un modus operandi nuovo, alieno (o quasi) all’import e più propenso alla produzione fai-da-te, viziando così i dati sulla tracciabilità.

Accise non pagate che finiscono dritte nella casse delle cosche nostrane: a Napoli è illecito quasi 1 pacchetto su 3 (28%), seguono Palermo (12%), Giugliano (provincia di Napoli, 10%) e Salerno (più del 6%). Guardando oltre i numeri, le caratteristiche dei più marcati focolai del contrabbando rimandano molto spesso a luoghi con alti tassi di disoccupazione: in altre parole, le comprano soprattutto stranieri ma anche tanti italiani, all’aumentare del tasso di disoccupazione diminuisce il potere d’acquisto e aumenta, di conseguenza, la ricerca di sigarette illecite a basso costo.

Se si prende in considerazione il contenuto e non più il contenitore, invece, in Italia una sigaretta illecita su due è una “illicit white” (diversa dalle “cheap white”, prodotte negli Stati ex Unione Sovietica, Estremo Oriente ed Emirati Arabi), ovvero sigarette e marchi prodotti lecitamente in Paesi extra Ue e destinati al mercato illecito nei Paesi dell’Ue. Un 50%, sommato al 34% dei grandi marchi venduto nel nostro Paese, rappresentato dalle Regina (25,6%), seguite da Yesmoke (9,5%) e Pine (9,3%); mentre il marchio noto più diffuso nel mercato illecito è Marlboro (36,7%), seguito da Winston (10%) e Chesterfield (6,9%). Nel 2016, secondo alcune statistiche dell'Olaf (l'ufficio europeo per la lotta antifrode), nella Ue sono state sequestrate per contrabbando circa 3,6 miliardi di sigarette, di cui 73.900 in Polonia e 24.200 in Italia (Grecia 54.600, Regno Unito 42.400, Spagna 31.700).