Altro che i 49 milioni della Lega, con “Ti candido” il politico lo finanzi tu

Ci sono nove candidati alle elezioni amministrative diversi da tutti gli altri. Sono i prototipi di un esperimento politico che potrebbe essere il nuovo modo di selezionare la classe dirigente del futuro. Un modello che non si basa sulle leadership individuali ma sostiene singoli politici espressione di comunità attive, di alleanze sociali e coalizioni civiche territoriali. Ovvero l’opposto di come emergono le candidature oggi, in un sistema dove i politici creano fondazioni e organizzano cene per essere finanziati da piccoli e grandi imprenditori o sono scelti nei caminetti di partito se si sono posizionati nella corrente politica giusta, oppure devono ringraziare una manciata di iscritti a un sito per la loro carriera politica. Invece Ti candido - Il potere della democrazia è una piattaforma, creata a febbraio da otto esperti di politica o comunicazione che lavorano nella pubblica amministrazione e nei comuni italiani con l’obiettivo di fare lobbying dal basso.

Finora sono stati donati seimila euro sui venticinquemila euro inseriti come obiettivo per finanziare i magnifici nove scelti tra una rosa di quaranta. Da Marwa Mahmoud 34 anni, candidata consigliera comunale del PD a Reggio Emilia a Mario Rosati, 57 anni, candidato sindaco di Urbino, a capo di una coalizione di centro sinistra fino al 24enne Giovanni Litt, candidato in una lista civica ambientalista a Spinea, in provincia di Venezia. Ma i candidati corrono anche a Livorno, Bari, Ferrara, Urbino. «Spinea ha 28 mila abitanti. Si pensa che il consiglio comunale di un comune così piccolo possa far ben poco. Invece con Ti candido ha capito che realtà così piccole possono essere rappresentative, luoghi di vera democrazia. E soprattuto fa rete. Perché la maggior parte dei candidati vengono da liste civiche che non dialogano spesso tra loro anche se hanno metodi e programmi simili, ma semplicemente non si conoscono», spiega Litt che userà i finanziamenti per donare dei fiori a chi si presenterà ai gazebo invece dei soliti volantini, un gesto per sensibilizzare sull’alto tasso di inquinamento del comune veneto.

Il rischio è quello di essere identificati come l’ennesima lista a sinistra di un’altra lista a sinistra. Per evitarlo il comitato ha privilegiato contesti in cui il centro sinistra si è presentato unito o liste civiche radicate sul territorio. Ti candido si ispira al comitato di azione politica progressista Justice Democrats nato per supportare dal basso candidati democratici più radicali e che ha portato al Congresso nelle elezioni di mid-term sette candidati fuori dagli schemi tradizionali tra cui Ilhan Omar e Alexandria Ocasio-Cortez. La differenza tra i due modelli è che il comitato americano ha scelto di finanziare candidati che avrebbero conteso la leadership dei democratici in Stati dove i repubblicani non avrebbero mai vinto come New York nel caso di Ocasio-Cortez. Justice Democrats e Ti candido non sono gli unici esempi. Un mese fa alcuni italiani a Bruxelles hanno fondato una piattaforma simile che guarda sempre al coinvoligmento dal basso di candidati progressisti, basata su crowfunding. Si chiama Progressive Acts ed è aperto ai candidati per le europee, parlamenti nazionali e amministrazioni locali. Anche attraverso questa piattaforma si potranno finanziare personalmente i nove di Ti candido con un crowfunding personale nel caso il donatore voglia supportare un candidato nello specifico. Il 70% delle donazioni andrà al singolo candidato, il 30% al comitato.