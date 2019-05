Ma dove si nasconde Al Baghdadi? Per scoprirlo gli esperti si affidano ai cuscini

Ogni dettaglio, ogni minimo indizio potrebbe rivelarsi decisivo. Da quando (lunedì 29 aprile) è stato rilasciato un nuovo video in cui compare il capo dell’Isis Al Baghdadi, analisti esperti e dilettanti si sono dedicati a uno studio matto e disperatissimo di ogni particolare: la speranza è di scoprire dove si trovi il Califfo.

Secondo gli esperti dell’intelligence il video è apparso per due ragioni: da un lato, per rincuorare i membri del gruppo terroristico, da mesi allo sbando e costretti alla macchia tra Iraq e Siria. Finito il sogno di un Stato islamico, l’unica strategia di sopravvivenza possibile passa per l’istituzione di un’internazionale del terrore, con l’appoggio di gruppi estremisti locali in Asia e in Africa. Non a caso, fanno notare, il Califfo nel video mostra di accettare i giuramenti di alleanza di gruppi afghani, maliani e del Burkina Faso – oltre che esaminare le application di turchi, caucasici e somali.

Dall’altro lato, in modo più semplice, è per farsi beffe dei nemici occidentali: il Califfo è ancora vivo, a differenza di quando si era creduto fino a oggi, dopo che un attacco russo sembrava averne provocato la morte. Vivo, vegeto e con una barba colorata all’henné, mentre discute di attacchi e loda le imprese dei terroristi dello Sri Lanka.

Questo dettaglio, sia chiaro, non deve trarre in inganno: il riferimento agli attacchi di Pasqua nel filmato c’è davvero, ma viene fatto solo quando il leader dell’Isis non è più in video. La conclusione, scontata, è che le immagini risalgono a prima dell’attentato, mentre l’editing è successivo. Secondo gli analisti, il video sarebb stato girato tra il 12 e il 22 aprile.