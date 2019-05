Pericolo droni negli aeroporti? Ci pensa una startup italiana

È la cronaca che ci avvisa di un grande potenziale pericolo di sicurezza. Lo ha scritto anche il Corriere della Sera nell’edizione del 25 aprile a firma di Leonard Berberi: “Sempre più droni sugli aeroporti: arrivano a 15 metri dai jet in decollo. Il dossier dell’Agenzia per la sicurezza del volo: 60 casi nel 2018, +230% sul 2015. I pericoli per gli aerei. In Italia sono 11.647 quelli autorizzati a volare”.

Pezzo che continua così. “Le immagini sono spettacolari. Ecco un Embraer di Alitalia sfrecciare a circa cento metri di distanza subito dopo esser decollato dalla pista di Linate. Quindi un Airbus di easyJet e un altro di Brussels Airlines più vicini, tanto che la fotocamera non può evitare di registrare la turbolenza. Di video così questo 17enne della provincia di Milano che si fa chiamare Matteo ne ha diversi. Tutti girati dal suo drone dalle parti di Novegro (a nord di Linate), ben custoditi nel telefonino, inviati via WhatsApp agli amici, ma non pubblicati online: perché quei filmati Matteo non avrebbe dovuto girarli così vicino, circa 400 metri, meno dei 5 chilometri stabiliti. Ce n’è uno del 25 maggio 2018. E chissà che non sia suo l’oggetto segnalato dal pilota di un Airbus A320 partito da Linate alle autorità italiane. Uno dei 60 avvistamenti dell’anno passato, calcola l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) che nel Rapporto informativo sottolinea un aumento di questi approcci del 30,4% sul 2017 e del 233,3% rispetto al 2015. Roma, Milano e Napoli sono le aree più critiche. In qualche caso il drone è passato a 15 metri dal velivolo”.

Ed è ancora la cronaca a farci ricordare i momenti di panico a Londra Gatwick per l’avvistamento di alcuni di questi apparecchi che ha portato al blocco dell’aeroporto tra il 19 e il 21 dicembre 2018 con un impatto su 140 mila viaggiatori e costi extra per la sola easyJet di 17 milioni di euro. Ed è sempre la cronaca che ci racconta che nel 2019, per due volte — esattamente il 3 marzo e il 1° aprile — i droni hanno portato allo stop temporaneo di Malpensa.