Addio a Chewbecca: in suo onore, un filmato in cui si sente la sua vera voce

Tutti gli appassionati di Star Wars hanno sofferto per la perdita. La morte dell’attore britannico ma naturalizzato americano Peter Mayhew, che impersonava Chewbecca (in almeno cinque film), l’amico “peloso” e co-pilota di Han Solo ha colpito tutti. L’uomo, noto per la sua grande altezza (raggiungeva i 2 metri e 18 centimetri, a causa della sindorme di Marfan), fin da subito era risultato il più adatto per quella parte. George Lucas aveva bisogno di una persona dalla statura elevata, e Mayhew era perfetto.

Per “inventare” la gestualità del personaggio, un wookiee dall’ampia abilità tecnologia, Mayhew aveva passato diverso tempo in uno zoo, imparando i movimenti di alcuni animali e riproducendoli, in una rivistazione originale, sul set. Anche il suo linguaggio, lo Shyriiwook ( fatto di ululati, versi e grugniti aggiunti in post-produzione), aveva colpito gli spettatori. Il senso di quello che diceva, inafferrabile altrimenti, veniva compreso solo attraverso le risposte di Han Solo.

Questo, allora, è un raro omaggio all’attore, al personaggio e alla serie tutta. Un girato in cui si sente Chewbecca parlare in inglese a Harrison Ford. Parlava per dare un contesto alle risposte di Ford. Un modo per sentire la sua vera voce (e il suo irresistibile accento dello Yorkshire).