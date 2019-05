Continuità e protezione delle frontiere: così il Ppe vincerà le europee (anche nei social)

A proposito di Ungheria, uno dei partiti più discussi all’interno del PPE è proprio l’ungherese Fidesz guidato da Viktor Orbán. Quattro partiti ne hanno chiesto l’espulsione, si tratta dei fiamminghi di CD&V, del lussemburghese CSV, del vallone cdH e del partito popolare portoghese. Il motivo è la non condivisione delle politiche illiberali adottate dal primo ministro ungherese e la campagna in cui attacca il presidente uscente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. L’assemblea del PPE ha deciso non di espellere ma di sospendere Fidesz, misura che comporta il venire meno della possibilità di avere incarichi di partito, di partecipare agli incontri del PPE o di votare alle sue assemblee, come si legge in un tweet del presidente del gruppo dei popolari europei Joseph Daul. I due hashtag scelti dal Partito Popolare Europeo per questa campagna elettorale sono #AmbitiousEurope e #StrongerTogether per farsi promotore di un elenco di obiettivi, elencati sul sito web. Si va dal sostegno alle politiche di coesione per favorire investimento e crescita, alla richiesta di maggiore sicurezza alle frontiere, dal multilateralismo al commercio internazionale come strumento di politica estera.

Il 7 febbraio dello scorso anno, gli eurodeputati hanno confermato il sistema, in vigore dal 2014, dello “spitzenkandidaten”, in base al quale i gruppi politici indicano chi è il candidato alla presidenza della Commissione Europea prima delle elezioni. Il nome del PPE è quello di Manfred Weber, classe 1972, nato in Baviera, dove è stato presidente regionale della “Junge Union”. Weber ha fatto parte del parlamento bavarese per la CSU dal 2002 al 2004, quando poi è approdato a quello europeo. Dal 2006 per tre anni è stato portavoce per gli affari interni del Gruppo PPE-DE e dal 2009 al 2014 è stato vicepresidente del gruppo PPE. L’hashtag adoperato è #ThePowerofWe sia per fissare i punti programmatici, che per indicare i propri alleati nei diversi Stati membri, come Forza Italia, la Nuova Democrazia guidata da Kyriakos Mītsotakīs in Grecia, il Partito Popolare spagnolo di Pablo Casado o i Républicains di Laurent Wauquiez in Francia. Scorrendo gli account social di Weber si trovano i temi considerati prioritari dal PPE per le imminenti elezioni, temi raggruppati sotto tre definizioni di Europa.

Un’Europa forte con un maggiore controllo delle frontiere esterne grazie a 10mila nuovi agenti Frontex e più integrazione tra investigatori e forze di polizia per contrastare il terrorismo, un’Europa intelligente con più investimenti nella ricerca e nella formazione per il lavoro giovanile, un’Europa gentile con prestiti alle famiglie per l’acquisto della casa, il divieto del lavoro minorile e la lotta al cambiamento climatico. Quella del partito popolare europeo è una campagna in sostanziale continuità con il passato che ha l’intenzione di trasmettere al potenziale elettore il desiderio di completare un lavoro già avviato con la precedente legislatura, infatti sul sito web è possibile leggere l’elenco dei risultati ottenuti prima degli impegni futuri. Gli europei continueranno a dare fiducia al PPE optando per un’“Europa ambiziosa”, oppure sceglieranno di dare all’Ue un altro volto? Molto dipenderà dalle proposte politiche degli altri gruppi, che vedremo nei prossimi giorni.