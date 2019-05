Ecco chi vincerà la sfida tra "value" e "growth" nei mercati azionari

Ci sono due approcci che seguono i gestori di portafogli di investimenti: value e growth. L'approccio "value" si basa sulla ricerca di titoli che appaiono sottovalutati rispetto al loro valore intrinseco, mentre il "grotwh" si concentra su quei titoli che hanno espresso una crescita elevata nell’ultimo periodo. Dalla Seconda Guerra mondiale, ci sono stati sei periodi in cui la strategia growth ha sovraperformato quella value. Quello che stiamo vivendo oggi è il periodo più lungo di sovraperformance dell’approccio growth rispetto al value nell’ultimo secolo.

Ma quale dei due approcci vincerà in futuro?

