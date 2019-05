Perché è un dovere difendere Fazio da Foa e Salvini (anche per i Cinque Stelle)

«Non c'è niente da valutare, c'è semplicemente da tagliare uno stipendio milionario e vergognoso pagato dagli italiani». Non è esotico come l’editto bulgaro, certo. E Fabio Fazio non ha il physique du role del martire politico come la triade Biagi-Santoro-Luttazzi. Ma le parole di Matteo Salvini pronunciate durante un comizio a Foligno riecheggiano quelle che Berlusconi pronunciò a suo tempo contro i tre conduttori Rai, rei di fargli il controcanto coi soldi pubblici: «Mi sono rifiutato di andare ospite da Fabio Fazio. Sono l’unico segretario di partito che si è rifiutato. Riduciti lo stipendio chiacchierone di sinistra pagato dagli italiani», ha aggiunto Salvini, tradendo il vero punto della questione: Fazio e in prima serata su Rai Uno, la domenica sera. E con Lega e Cinque Stelle al potere quello spazio dev’essere occupato dalla maggioranza, non dall’opposizione.

Tutto come da copione, in fondo. A partire dall’immediata e servile risposta del presidente Rai di turno - allora Saccà, oggi Foa - che dal festival di Dogliani coglie la palla al balzo per compiacere il proprio padrone: «Questa è la Rai del cambiamento e “Che tempo che fa” è una trasmissione che va in onda dal 2003, sono 16 anni. È un format che non ha più quella carica innovativa che forse aveva all’inizio. Questo dovrebbe farci riflettere», argomenta. Dove “riflettere” si traduce in “trovare un pretesto per togliere a Fazio la prima serata su Raiuno”.

Del resto, aggiunge Foa in un sussulto di verità, la «Rai del cambiamento - l’ha detto davvero! - deve «rispecchiare quella che è la realtà dell’Italia oggi», non certo il pluralismo delle opinioni. Anzi, aggiunge, «penso ci sia bisogno di essere rassicurati, di un’identità nazionale e culturale», che in fondo il sovranismo è una cura per l’anima, non certo un’ideologia politica. Non basta: «Bisogna incrementare la presenza di giornalisti e opinionisti cattolici nella tv di Stato — rilancia —. La voce cattolica non ha abbastanza rappresentanza oggi nel mondo giornalistico Rai», sia mai che Salvini non abbia capito come la pensa il presidentissimo sul multiculturalismo e sulla laicità dello Stato (di cui la Rai è parte integrante). Del resto, conclude Foa, «Nell’era della globalizzazione mediatica l’Italia la può raccontare solo un servizio pubblico italiano», non certo Netflix: «Noi riusciremo a contrastare queste piattaforme di streaming se accentueremo la nostra italianità», è la profezia finale. Meno House of Cards e più Don Matteo e spezzeremo le reni all’America. Certo.