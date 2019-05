I gilet gialli si sono sgonfiati. E ora la Francia divisa e povera deve ricomporre i cocci

Ormai i “sabati del villano” non si contano più. Venticinque, no ventisei, se includiamo il primo maggio. Sono duecentomila, no centomila, e oggi? Ventimila - forse - in tutta la Francia, duemila o poco più a Parigi. Cifre contestate ovviamente, ma comunque minime. Per quanto ancora violenta e quindi rumorosa nell’universo mediatico, l’ondata dei gilet gialli è in esaurimento. La fiammata rivoluzionaria diventa moda e come tutte le mode anche questa passa. O passerà con l’avvicinarsi delle elezioni europee, quando il vento della protesta smetterà di essere al centro del dibattito e della propaganda politica. Restano i cocci e sono cocci pesanti: le immagini di scontri, di una capitale a ferro e fuoco, hanno fatto il giro del mondo. Ai danni materiali si aggiungono quelli non ancora contabilizzati, dal calo di turisti agli appuntamenti d’affari cancellati. Di positivo, come spesso avviene in Francia, in forza di un modello centralizzato e dirigista, c’è la veloce corsa a trovare ricette e medicine, appunto la reazione del sistema. Questo è anche il senso del grande dibattito aperto nel paese e concluso con una sommatoria piuttosto ampia e interessante di richieste che l’Eliseo ha mostrato di recepire. Anche se la sintesi era ovviamente impossibile quando si chiede tutto e il contrario di tutto.

La protesta ha fatto emergere un profondo disagio sociale ed economico, il totale distacco fra ampi strati della popolazione e le élite, un vuoto di proposta e di canalizzazione delle istanze che partiti e istituzioni non riescono più a colmare anche perchè per tanto tempo non l’hanno nemmeno notato. A prescindere dalle concessioni dell’esecutivo e dagli ultimi fuochi di Parigi, non è immaginabile una terapia a breve o medio termine, proprio perchè la malattia è profonda e, a ben vedere, non riguarda soltanto la Francia. Il fenomeno dei gilet gialli è lo specchio di altri fenomeni più o meno sotterranei nelle nostre società, riassumibili in un’estrema frammentazione delle istanze individuali che si coalizzano “à la carte”, al di fuori cioè di un classico schema ideologico, sindacale, programmatico o di appartenenza politica o sociale.