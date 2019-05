Niente governo coi Cinque Stelle: Zingaretti vuole tornare al voto (con Sala candidato premier)

È per questo che, da alcuni giorni, Zingaretti sta spingendo insistentemente sul tasto delle elezioni anticipate in caso di uno showdown dei pentaleghisti, che sembra sempre più probabile, dopo le elezioni europee. Un messaggio molto chiaro sia agli avversari politici, sia al Quirinale, sia alla sua pattuglia parlamentare che, come noto, è tutto fuorché un monolite che si muove compatto dietro il segretario. «Se deputati e senatori legati a Lotti e Guerini (che sono la maggioranza alla Camera e, soprattutto, al Senato) pensano che il Pd debba fare da stampella ad un governo tecnico, hanno sbagliato a capire», ci dice ancora il deputato zingarettiano. Sul piatto, come sempre in questi casi, ci sarebbe il fatto che i parlamentari non maturerebbero il diritto alla pensione, che viene garantito solo due anni e mezzo di legislatura.

Ma per proseguire la legislatura, in caso di crollo dell'attuale maggioranza ne servirebbe un'altra, politica. E ciò che è successo nelle ultime settimane, con gli attacchi diretti e strumentali alla sua persone da parte dei Cinque Stelle, ha convinto Zingaretti, che pure si era sempre dimostrato possibilista, che una maggioranza alternativa Pd-M5s sia davvero impossibile da mettere in piedi. «E come potremmo allearci oggi con chi si inventa manifesti elettorali finti per colpirci?», si chiede la nostra fonte.