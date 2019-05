Intesa punta a far crescere l’utile netto, Generali vende la tedesca Leben: 10 titoli da seguire in Borsa

Intesa Sanpaolo sotto i riflettori. L’amministratore delegato, Carlo Messina, ha dichiarato che l’obiettivo per il 2019 è di far crescere l’utile netto. Non sono in agenda operazioni straordinarie. Nessun ulteriore esborso è previsto per Banca Carige, mentre il coefficiente di distribuzione degli utili (payout) rimarrà elevato (80% previsto per il 2019).

Generali ha completato la vendita dell’89,9% della controllata tedesca Generali Leben al Gruppo Viridium, per un totale di 899 milioni. L’operazione era stata annunciata a luglio del 2018. La compagnia ha conservato quindi una quota del 10,1% in Leben e un posto nel consiglio di sorveglianza.

