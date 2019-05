Israele, quindici secondi per scappare da una bomba di Hamas. Ecco la generazione “Tzeva Adom”

Tutto ha inizio venerdì, il 3 maggio, quando i militanti armati del Jihad Islamico, annidati tra i manifestanti della Grande Marcia del Ritorno, la protesta portata avanti dai palestinesi dal 30 marzo dello scorso anno, feriscono due soldati israeliani di ronda sul confine, nell'area di Khan Younis. L'IDF reagisce a colpi di cannone. Quattro i palestinesi uccisi: due membri dell'ala militare di Hamas e due civili. É solo il principio. La tensione si snoda tra scoppi ed esplosioni. Altre bombe. Altri raid aerei. Altri morti. Ad Ashkelon – città di 100.000 abitanti, porto sulla costa mediterranea, 13 chilometri a nord della Striscia – Moshe Agadi, 58 anni, padre di 4 figli, non ce la fa a schivare il missile che sabato centra il cortile della casa della suocera dove avrebbe dovuto passare la notte. Non ce la fa a raggiungere il bunker più vicino. I buchi sulle facciate esterne, la finestra squarciata, i pezzi di intonaco sul pavimento della cucina. Una scheggia gli entra nel petto, un'altra nell'addome. Moshe – nelle parole del fratello, Shai Agadi, «una brava persona, un uomo rispettato da tutti» – non ce la fa a salvarsi. Eccola, l'offesa. L'ennesima che richiama l'attacco. Un altro. Il rombo dei caccia israeliani è forte sotto il cielo di Gaza quando le bombe colpiscono diversi obiettivi sensibili, oltre duecento, siti di lancio dei razzi di Hamas, depositi di armi, un tunnel che attraversa Israele dalla Striscia. Un'incursione che uccide due militanti del Jihad Islamico, ma che pesa anche sulla vita di Falestine Saleh Abu Arar, 37 anni, incinta di 8 mesi, e di sua nipote Saba Abu Arar, una bambina che di mesi ne ha appena 14. Poi, con un attacco mirato che non si vedeva da anni, gli F15 distruggono l'auto guidata da Hamed Ahmed Khudari, un membro di Hamas, l'uomo incaricato di far entrare nella Striscia denaro iraniano in favore delle fazioni armate. Con gli ultimi raid, il bilancio delle vittime palestinesi è salito a 23 persone.

Non c'è tregua. Il fischio dei missili, la sirena, i lampi in cielo, l'aria che trema. E non c'è tregua. La gente che corre, la faccia tesa, lo smarrimento, la paura. E non c'è tregua. Tra sconforto e sgomento – l'immobilità, il silenzio, il pianto di chi resta – la tensione non si arresta. Neanche domenica, primo giorno di Ramadan. La mattina è di nuovo feroce a Sderot, una città di appena cinque chilometri quadrati nel Negev occidentale, 2.000 metri a est di Gaza. Venticinquemila abitanti tra frustrazione e resilienza. Dove le barriere di filo spinato, reti e grovigli di metallo, separano gli israeliani dai palestinesi e il cartello stradale «Sderot», lungo la strada 34 dove si stagliano carri armati schierati, indica quella che in realtà tutti conoscono con un altro nome. La capitale dei bunker. Sderot, appunto. Dove un tempo c'erano tende e baracche, e ora solo blocchi di cemento. Nata nel 1951 come centro di transito per gli immigrati Mizrahi – ebrei orientali, discendenti dalle comunità ebraiche del Medio Oriente, provenienti dal Marocco, dal Kurdistan, dall'Iran e arrivati in Israele perché oggetto di ostilità nei paesi di origine – è diventata negli anni una periferia trascurata e la prima linea, il fronte, il bersaglio prediletto da Hamas che dal 2001 ad oggi, tra tensioni, scontri e tregue interrotte, ha colpito Sderot con oltre 15.000 missili.

Una città dura da vivere. Il triangolo della paura, insieme ad Ashkelon e Netivot. Panico, distruzione, morte. «Ci sono giorni in cui arrivano più di 50 razzi, sabato è stato uno stillicidio», precisa Limor, 34 anni, foulard annodato dietro la nuca – il mitpachat – gonna nera sotto al ginocchio, accovacciata per terra, in un bunker, insieme ai suoi cinque figli nell'unico parco giochi a prova di bomba, il «Caterpillar». «Camminiamo rasenti al muro, dormiamo vestiti e quando siamo in auto guidiamo così – dice puntando con l'indice i veicoli che sbucano dall'incrocio davanti a noi – con il finestrino abbassato, la cintura slacciata e la radio spenta». Altrimenti si rischia di non sentire la sirena. «Non c'è pace, capisci? Guardati attorno». Rifugi antiaerei lungo la strada. Pensiline in cemento armato ad ogni fermata dell'autobus. Un guscio di metallo duro che copre quella scuola laggiù. Barre di ferro e acciaio all'estremità di un asilo vicino, la zona «sicura» durante un attacco. La mamad – una stanza anti-missile in cemento armato, finestra sigillata e porta di acciaio – in ogni singola abitazione. Centinaia di razzi Qassam – chiamati così in nome dell'imam fondamentalista che negli anni Venti incitò ai pogrom contro gli ebrei – davanti alla stazione di polizia, accumulati l'uno sull'altro: due metri di lunghezza, quindici centimetri di larghezza. «Come faccio a proteggere i mie figli dagli orrori della guerra?».