Sveglia, intellettuali di sinistra: Casa Pound si sta prendendo le periferie italiane, non il Salone di Torino

Forse nemmeno serve aprire i giornali, per rispondere all’indovinello. Bastano i cliché, che in questo caso aderiscono perfettamente alla realtà dei fatti: da Christian Raimo - che pure sta facendo cose egregie da assessore alla cultura del terzo municipio di Roma - che rinuncia al ruolo di consulente, ma non si perde il Salone, a Wu Ming e Carlo Ginzburg che lo seguono, da Michela Murgia che si dissocia dalla protesta sino al Manifesto che dedica al caso Salone la foto centrale e l’editoriale, ma non spreca nemmeno una goccia d’inchiostro in prima pagina per Casal Bruciato.

Benaltrismo? Anche no. Dentro questa vicenda minima, piuttosto, c’è tutta l’ipocrisia e il fallimento culturale di una sinistra che scrive libri su come ripartire dalle periferie e che troppo spesso non sa nemmeno cosa succede, nelle periferie. Di una sinistra che agita lo spauracchio di Casa Pound se un banchetto profana l’egemonia culturale progressista, ma ignora che nei quartieri popolari - là dove Gramsci ce la voleva portare, la cultura - l’egemonia culturale è tutta neofascista. Di una sinistra che lascia Virginia Raggi a combattere da sola contro un manipolo di camerati dalla violenza facile, nella missione (quasi) impossibile di chiudere i campi e di inserire le famiglie rom in un percorso fatto di stanzialità, legalità e scolarizzazione.

Quello di Casal Bruciato è l’Aventino peggiore, non certo quello di Torino. Ed è lì che ci piacerebbe vedere i Raimo, i Ginzburg, le Murgia, i Wu Ming. A combattere contro Casa Pound sul suo terreno. A parlare con gli abitanti del quartiere per spiegare loro che le guerre tra poveri non sono conflitto sociale, ma rabbia cieca che non porta da nessuna parte. A dare corpo a quella stessa funzione sociale che loro stessi si arrogano. A ripartire davvero dalle periferie, in prima persona. Che Casa Pound invada il salone del libro, se questo è il prezzo da pagare per una sinistra che torni a invadere le periferie.