Zuckerberg ha scoperto la privacy: benvenuti nell’era dei social salotto

Il 30 aprile e il primo maggio San Jose è diventato il posto da tenere d’occhio per scoprire le ultime novità sulle principali piattaforme digitali. Proprio in California infatti si è tenuto F8, l’incontro che vede coinvolti migliaia tra sviluppatori, imprenditori e addetti ai lavori. Facebook ne parla infatti come di una «conferenza annuale sul futuro della tecnologia» e non potrebbe essere altrimenti. Durante il primo giorno si è parlato infatti di Instagram, Messenger, WhatsApp, naturalmente Facebook e molto altro, nel secondo giorno, soprattutto di intelligenza artificiale. Una delle parole più ricorrenti e meno scontate è stata privacy, parola o comunque concetto anticipato da un post pubblicato l’ultimo giorno di aprile da Mark Zuckerberg, in cui ha spiegato che Facebook e Instagram erano state create come l’equivalente di una piazza urbana.

Oggi, invece, l’intenzione è quella di trasformare questi social in una sorta di salotto, in cui far entrare soltanto chi si vuole, da qui l’accento sulla crittografia end-to-end su WhatsApp e Messenger, sulla possibilità di effettuare acquisti su Instagram e soprattutto sull’importanza data ai gruppi su Facebook. Zuckerberg ha aperto l'evento spiegando che l’idea è quella di costruire nel tempo una piattaforma sociale più incentrata sulla privacy, che dia la possibilità agli utenti di esprimersi liberamente e di venire in contatto con le persone e le community più rilevanti e pertinenti. In particolare si vuole rendere l’app di Messenger, a breve disponibile anche da desktop, più veloce e leggera. Vi sarà la possibilità di guardare un video assieme nella chat o durante una videochiamata. Verrà anche introdotto uno spazio in cui scoprire le storie o i messaggi dei contatti a cui teniamo di più. Messenger verrà riprogettata per renderla funzionale anche a chi fornisce beni e servizi e la chat servirà a restare in contatto con potenziali clienti per poter rispondere alle loro domande.