La battaglia per Anpal continua: il curriculum di Falco non convince nessuno (nemmeno Palazzo Chigi)

La battaglia per l’Anpal tutta a Cinque Stelle non si è ancora conclusa. La nomina di Luigi Falco, amico e capo ufficio stampa di Luigi Di Maio, alla direzione generale dell’Agenzia nazionale per le politiche attive guidata da Mimmo Parisi – quella che dovrà occuparsi dei navigator del reddito di cittadinanza – dovrà passare ancora dal consiglio dei ministri. Il nome del 41enne napoletano, da sempre molto vicino al vicepremier e ministro del Lavoro grillino, è stato preferito a Gianni Bocchieri, direttore generale dell’assessorato Istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, proposto dalla Lega, su cui Carroccio e Cinque Stelle avevano trovato l’accordo. La storia è nota: all’ultimo minuto Di Maio ha fatto saltare il banco, e la cosa non è piaciuta affatto a Matteo Salvini. Anche perché nel curriculum di Falco, non c’è traccia di alcuna esperienza nelle materie del lavoro, di competenza dell’Anpal, come richiede invece la norma. Ed è qui che la nomina potrebbe bloccarsi.

Tant’è che il segretario generale di Palazzo Chigi in queste ore è impegnato proprio ad analizzare il curriculum di Falco, fino allo scorso giugno semplice impiegato dell’ufficio comunicazione di Anpal e poi in aspettativa, dopo la nomina a capo ufficio stampa del ministro del Lavoro. Il dubbio è che, poiché i requisiti del dg di Anpal sono definiti per legge, la Corte dei Conti non darà l’ok alla nomina. E lo stesso potrebbe fare il presidente della Repubblica.