O Draghi o fuori dall’Euro: il destino dell’Italia è chiaro, per chi lo vuole vedere

Ultimi in Europa per crescita del Pil, su il debito e il deficit, ben oltre il 130% e il 3% del Pil fissati dai parametri di Maastricht. Giù l’occupazione e su la disoccupazione, stabilmente sopra il 10%. Crescita degli investimenti che rallenta, dal +3% degli scorsi anni allo 0,9% del 2019. E soprattutto, tutti dati in peggioramento rispetto all’ultima rilevazione e alle previsioni del governo.

Che sia difficile trovare buone notizie nello stato dell’economia italiana è quasi un’ovvietà. Le ultime previsione della Commissione Europea tuttavia sono sconfortanti, anche per chi, come noi, non ha mai lesinato critiche alle scelte di politica economica dell’esecutivo: tutto quel che potrebbe andare male, sta andando malissimo. Soprattutto, non c’è stimolo, dal Reddito di Cittadinanza a Quota 100, dallo sblocca cantieri al decreto crescita, che sembra in grado di invertire la tendenza. E di fronte, ciliegina sulla torta, abbiamo una bella manovra lacrime e sangue che dovrebbe costare una trentina di miliardi e un dibattito pubblico che ormai discute se sia più opportuno un aumento dell’Iva o una patrimoniale, per sistemare i conti.

Potremmo prendercela per l’ennesima volta con la maggioranza giallo-verde, se volete. O, meglio ancora, con l’esercito di creduloni che le è andato dietro come i topi col pifferaio magico, convinti che gettare soldi dalla finestra per sussidi e prepensionamenti ci avrebbe miracolosamente fatti ripartire, che è un po’ come autoconvincersi di poter dimagrire con una dieta a base di pizza e patatine. Potremmo, ma sinceramente ci è passata pure la voglia, e pure le speranze che qualcosa possa cambiare.