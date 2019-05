«It’s a boy!» Elogio di Meghan Markle e di una gravidanza che è già leggenda

Rimane incinta dopo circa un quarto d’ora dalle nozze e da quel giorno la sua leggenda decolla. Chiede e ottiene di diramare un comunicato senza precedenti, che si può riassumere in poche parole: io e Harry aspettiamo un figlio, questo lieto evento è un fatto privato e vogliamo viverlo come tale, quando ci andrà, lo condivideremo con il mondo. Una cosa mai vista. E poi: licenza i ginecologi reali per affidarsi a una ostetrica donna, si riappropria – ultima tra le femministe – di un evento come il parto e si ribella all’eccesiva medicalizzazione della gravidanza, cosa che ormai è ritenuta poco meno che una malattia: annuncia che darà alla luce il neonato tra le mura domestiche, anche se ieri il Daily Mail faceva sapere che alla fine la duchessa, in gran segreto, si è fatta ricoverare in una clinica di Londra.

Fa credere a tutto il mondo di portare in grembo una femminuccia, con tanto di complicità dell’amica Serena William, salvo poi partorire un maschietto. Trasforma l’ex scapolo più desiderato del vecchio continente in un neo papà delirante capace di dire frasi tipo: “Sono sconvolto da quello che possono fare le donne, sono orgoglioso di mia moglie”.

Spirito ribello o astuta stratega? Mah. Di sicuro ha conosciuto Harry con un’operazione da manuale. È stato un appuntamento al buio. Meghan si è fatta presentare il rampollo nel 2016 dalla conoscenza comune, Violet von Westenholz, amica d’infanzia di Harry e nota pr di moda internazionale. Tutti e tre si trovavano a Toronto per motivi diversi ma Violet avrebbe fatto in modo che Harry e Meghan si incontrassero. Tra i due è stato subito colpo di fulmine: "Quando ho conosciuto Meghan le stelle erano allineate", ha detto il principe. Dopo pochi giorni i due si sono rivisti a Londra. Poi lui l’ha invitata a trascorrere una vacanza in Botswana. Il resto è storia: lei si ritira da Hollywood e si rifugia a Frogmore Cottage.