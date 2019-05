Disastro Xylella, la solita storia: danni incalcolabili e nessun colpevole

Fareste qualsiasi cosa pur di salvare un paradiso naturale, una straordinaria tradizione di un Paese, un’importante risorsa economica, un affascinante attrazione turistica? Colpireste e condannereste in modo esemplare chi non lo fa, chi aveva la responsabilità di farlo, chi è rimasto in silenzio o peggio ancora ha cercato di trarre vantaggi dal disastro? Ricordate gli sciacalli sui terremoti? Gli speculatori sulla ricostruzione? I corrotti che affollano amministrazioni e istituzioni quando si prospetta l’occasione di una grande mangiatoia sulle catastrofi? Fatevi queste domande e poi organizzate un viaggio in Puglia, nel sud della regione, nel Salento che anche quest’anno verrà preso d’assalto da turisti ignari di come il paesaggio sia nel frattempo cambiato: migliaia di ulivi rinsecchiti, morti, sradicati, oltre a quelli che vengono rubati e tagliati per fare legna. Uno scenario che stringe il cuore, laddove c’erano struggenti, magiche e rigogliose forme di alberi cresciuti e modificati nei secoli.

Fatevi queste domande e aggiungete una dose incredibile di insipienza e dabbenaggine, poichè al danno si aggiunge la beffa per chi pensava di trarre vantaggi, per chi si era illuso di guidare fantomatiche battaglie ecologiche, per chi si era incatenato agli alberi e oggi ne piange la scomparsa. Niente aiuti dalla Comunità europea, nessuna possibilità di sostituire le piantagioni con insediamenti turistici, perdite economiche dirette attorno al miliardo e perdite d’immagine e in prospettiva non ancora valutabili. Basti pensare al danno d’immagine sul piano turistico.