I sold out dei concerti? Una bufala. E se non vendono biglietti i cantanti fingono la laringite

Vengo dalle Marche. Da Ancona, per la precisione. Dalle mie parti c'è il Monte Conero, un monte che non è tecnicamente un monte, troppo poco alto, ma che segna il territorio in maniera importante, caratterizzandolo. Da amante del mare, ma vado fuori tema, l'unico tipo di monte che abbia un senso. Ecco, dentro il Monte Conero, dico dentro perché si tratta di qualcosa di scavato nella roccia, invisibile all'esterno, ci dovrebbe essere qualcosa che ha a che vedere con la Nato. Passando per la strada che da Portonovo va verso Sirolo, infatti, all'altezza di una frazione che si chiama Massignano, c'è una base militare il cui scopo non è chiarissimo. E una base militare si trova anche sulla sommità del monte, vicino all'hotel che da quel monte non monte prende il nome, questo me lo ricordo perché anni fa qualche punkabbestia della zona ha deciso di fare un rave sul monte e credo sia entrato nella storia come il rave party più breve di sempre, interrotto dall'esercito nel giro di pochi minuti. Del resto, e qui vado davvero fuori fuori tema, non dimentichiamo che quando i punk e gli anarchici della mia città, e io rientravo esattamente in entrambe le categorie, si parla dei primi anni Novanta, decisero di occupare un edificio disabitato, identificandolo nella zona di Posatora, che era rimasta deserta dopo la frana che aveva devastato la zona nei primi anni Ottanta, finirono per trovarsi sgomberati alla velocità della luce, avendo scelto per il primo centro sociale anconetano una ex caserma della polizia. Mossa non genialissima, anche quella. Tornando al Monte Conero, ci sono queste basi militari e c'è questa leggenda metropolitana, chiamiamola così anche in assenza di metropoli nei paraggi, che vuole che il monte stesso sia completamente scavato per lasciare spazio a una qualche base segreta della Nato. Del resto, proprio di fronte alla mia città, dall'altra parte dell'Adriatico, c'era una volta la Jugoslavia di Tito, la cosa non dovrebbe poi sorprenderci più di tanto. Ogni tanto, in effetti, si sentono degli strani boati, in giro, e più di uno ha pensato a aerei supersonici capaci di partire così, su due piedi, da dentro il monte. Un po' come succede per certi mezzi speciali di Batman o di Ironman, ma marchiati Nato. Di questo si è occupata, in passato, anche la televisione, quando una troupè di Mistero è venuta in zona per parlare di strane gallerie che portano non si sa bene dove, e di altre amenità.

Dico tutto questo perché, in fondo, nonostante io sia uno che lavora con la propria fantasia, almeno a livello di stile, resto fondamentalmente un pragmatico, e quindi tendo a cercare sempre una spiegazione razionale a quello che mi circonda. Per questo, quando proprio dalle parti del Monte Conero, nell'entroterra anconetano, sono cominciati a spuntare con una certa frequenza i cosiddetti “cerchi nel grano” ho subito pensato allo scherzo di un buontempone. Non che io non creda sia plausibile nell'Universo ci siano altre forme di vita, né che non creda ci possano essere stati contatti tra forme aliene e noi umani, ma mi sembra davvero implausibile che se qualche forma aliena dovesse mai capitare dalle mie parti perderebbe tempo a fare cerchi sul grano invece che andare a farsi un tuffo alle Due Sorelle o mangiarsi un piatto di paccheri coi moscioli a Portonovo. Cioè, se sei un alieno e arrivi lì, in culo al mondo, e poi ti metti pure a fare i cerchi sul grano significa che hai delle turbe mentali, fatti curare. La faccenda si complica, però, nel momento in cui cominciano a circolare voci che sempre da quelle parti, cioè intorno al Monte Conero, si possano vedere gli UFO. Perché un UFO è un UFO, non è possibile che si tratti di un buontempone che ha deciso di fare uno scherzo. O se è un buontempone deve almeno essere un buontempone laureato in astrofisica, uno capace di costruire un'astronave in garage, e in caso tanto di cappello. E siccome di questi avvistamenti cominciano a essere parecchi, al punto che comincia a esserci gente che parte da tutta Italia, prima, da tutta Europa, poi, per star lì a vederli, questi UFO, speranzosi come quelli che sperano prima o poi di incontrare il Principe Azzurro o la Principessa Rosa, non ho mai ben capito, ecco che il mio raziocinio, la mia volontà di trovare una spiegazione ragionevole a qualcosa che ragionevole, sulla carta, non è, preferisce accettare per buona la tesi della base segreta della Nato. Ecco, le luci che qualcuno ha visto sul mare, o sopra il cielo del Conero, non sono navicelle aliene arrivate per ammirare il bel panorama, sono aeroplani supersonici, futuristici e futuribili, della Nato. Lì a fare peripezie non si sa bene perché e percome. Tutto torna, insomma. Gli UFO sono aerei americani, i cerchi sul grano li fa qualcuno che vuole percularci. Finita la faccenda. Mi spiace per Giacobbo. Così, nella mia zona, non rimane che attaccarsi con abnegazione alle leggende del passato, tipo la Sibilla, perché di nuove, mi spiace, non se ne parla. Tutto questo per dire che le leggende metropolitane, anche quelle più bizzarre, spesso, anzi, sempre, nascondono una spiegazione molto meno fantasiosa di quanto ci si possa immaginare.