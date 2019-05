Caro Di Maio, dicci con chi stai a Casal Bruciato. E se non difendi la Raggi, l’ultradestra sei (anche) tu

«Prima i romani, poi tutti gli altri». Non sappiamo se l’abbia detta davvero così, Luigi Di Maio, a Virginia Raggi. Non sappiamo, ma non è arrivata mezza smentita alla presunta irritazione del capo politico dei Cinque Stelle nei confronti dalla sindaca di Roma, rea di aver concesso un alloggio popolare a una famiglia rom con dodici figli che aveva fatto regolare domanda per ottenerla e che aveva tutte le carte in regola affinché ciò avvenisse. Soprattutto, di essere andata di persona a Casal Bruciato a rivendicare la sua scelta e esprimere la sua solidarietà alla famiglia Omerovic, dopo che i militanti di Casa Pound e alcuni abitanti del quartiere erano arrivata a minacciarne l’incolumità, circondando l’abitazione e “promettendo” bombe in casa e violenze sessuali.

Non sappiamo se l’abbia detta davvero così, ma di certo dal Movimento Cinque Stelle non è arrivata alcuna manifestazione di sostegno e stima nei confronti della sindaca di Roma, che ha coraggiosamente sfidato la canea parafascista del suo quinto municipio, affermando un principio di diritto che dovrebbe essere ovvio, in un Paese normale: che l’alloggio popolare è di chi ne ha diritto per legge, non per sangue. E che non deve esistere nemmeno il sospetto che vi sia un amministratrice di case popolari vicina a Casa Pound - tale pare sia Daniela Basio, amministratrice dello stabile della discordia di Casal Bruciato - che chiede di discriminare una famiglia straniera per “non generare una rivolta da parte degli inquilini”.