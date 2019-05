Se diventi madre non tornerai più al lavoro: così aumenta sempre più il divario tra uomini e donne

Con la ripresa però si è bloccato tutto. La rincorsa delle donne verso la parità si è fermata. In quell’anno si era arrivati a un gender gap, qui inteso come distanza tra i due tassi di occupazione (maschile e femminile) del 17,6%. In quelli successivi c’è stato addirittura un peggioramento, e a fine 2018 la differenza era del 17,9%.

In questi quattro anni l’occupazione femminile è sì cresciuta, dal 47,2% al 49,6%, ma meno di quanto abbia fatto quella maschile, salita dal 64,8% al 67,5%. Anche altrove in Europa non ci sono stati miglioramenti apprezzabili, e in Spagna si è assistito a un peggioramento anche maggiore. Ma da nessuna parte sono ancora meno della metà le donne con un impiego. Era legittimo e doveroso aspettarsi uno scatto dell’occupazione femminile almeno in Italia, visto che si partiva da livelli infimi. Non è accaduto. Il soffitto di cristallo resiste.

Nonostante i nuovi lavori nei servizi avanzati e alla persona, ambiti che occupano tradizionalmente donne, nonostante siano le donne sempre più a occupare le aule universitarie, a laurearsi di più e meglio. Ma a quanto pare l’istruzione non basta. Se analizziamo il gap occupazionale per le giovani laureate, sotto i 30 anni, vediamo come questo di fatto non esista. Anzi, in alcuni anni è stata maggiore l’occupazione femminile di quella maschile. Ma non esistono solo le laureate 28enni. Tra le giovani diplomate, che sono del resto di più, questo gender gap è invece in crescita. E soprattutto non si vedono miglioramenti tra le più anziane. Tra le laureate e le diplomate tra i 30 e i 50 anni. C’è stato un crollo solo tra le donne più istruite over 55, a causa degli effetti della legge Fornero, che ne ha trattenuto al lavoro molte, soprattutto nell’insegnamento e nel pubblico impiego.