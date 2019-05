Ecco come funziona la Modern Monetary Theory in 7 punti

È il tema più disucsso nei dibattiti politici ed economici degli ultimi tempi. Non è una semplice teoria economica ma un nuovo modo radicale di pensare l'approccio alla moneta e al debito pubblico. Il punto chiave su cui si fonda la MMT è che uno stato che emette una propria valuta non presenta vincoli finanziari di bilancio.

In particolare, non è necessario che il governo imponga le tasse prima di spendere, poiché la spesa può essere finanziata facendo ricorso al denaro stampato dalla banca centrale. In altre parole, la spesa pubblica non è più vincolata dalle entrate fiscali.

La banca centrale non è più un’istituzione separata e indipendente, come invece lo è oggigiorno la Bce in Europa, ma torna a servizio della politica fiscale del governo.

