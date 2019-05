Tria, prendi appunti: sfiduciati e incattiviti, gli italiani vogliono la patrimoniale

La paura che il peggio per l’economia debba ancora venire. La sfiducia verso l’Europa, i partiti politici e i giornalisti. Il nervosismo, l’intolleranza per il diverso e il senso di insicurezza. Per gli italiani il futuro è nero, e le rassicurazioni del governo sulla crescita imminente e i porti chiusi di certo non sono servite a migliorare l’umore. Anzi, il Paese è sempre più incattivito. Dall’indagine di Censis e Conad “Cosa sognano gli italiani”, più che i sogni vengono fuori gli incubi. E se c’è una base da cui ripartire, per gli italiani sono la meritocrazia e la distribuzione più equa della ricchezza, che vede quasi il 74% del Paese favorevole all’imposizione di una tassa sui grandi patrimoni e quasi il 75% d’accordo con l’introduzione di un salario minimo stabilito per legge.

Secondo i sondaggi effettuati da Censis e Conad, tra gli italiani vince l’idea (55,4%) che la situazione economica stia peggiorando. Ma se gli indicatori economici su questo fronte gli danno ragione, non accade lo stesso per l’aumento della percezione di insicurezza. Nonostante i reati siano in calo, per il 42,3% è peggiorato anche il rischio di essere vittima di scippi, furti e violenze. E il timore è che il peggio debba ancora arrivare, sia sul fronte economico sia nell’ordine pubblico. «Il peggioramento dell’economia viene percepito in maniera maggiore da chi ha redditi più bassi», spiega Francesco Maietta, responsabile dell’area Politiche sociali del Censis. «Mentre la paura di subire reati viene percepita allo stesso modo in tutti i gruppi sociali».

Da qui deriva un “grande nervosismo sociale”. Per il 70% degli italiani, nell’ultimo anno sono aumentati gli episodi di intolleranza e razzismo verso gli immigrati. E le cause sono le difficoltà economiche e l’insoddisfazione della gente (50.9%), la paura di subire reati (35,6%), la percezione che gli immigrati in Italia siano troppi (23,4%). E questa sensazione di insicurezza porta alla ricerca del capro espiatorio, portando a enormi fratture sociali e distanze incolmabili: il 20,4% si sente distante da persone con valori diversi dai propri; il 19,8% da persone che conducono stili di vita diversi dai propri; il 17,5% da persone con altre idee politiche; il 15,7% dalle persone di un’altra nazionalità; il 15,5% da chi è di un’altra religione.