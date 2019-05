La mangrovia protegge gli animali: e noi li piantiamo in Kenya (grazie a Treedom)

Gli alberi di questa settimana saranno delle Mangrovie, che saranno piantate nell’ambito del progetto a cui stiamo dando vita nella Contea di Kilifi, in Kenya. Siamo sulla costa meridionale del paese, non lontano dal confine con la Tanzania. Il progetto è portato avanti da una comunità di donne e mira proprio a rafforzare il loro ruolo all’interno della comunità.

Le Mangrovie sono alberi particolarmente importanti in questa zona, con le loro radici, infatti, creano un intricato sistema di filtraggio dell'acqua e contenimento del terreno; una vera e propria diga naturale, in grado di offrire protezione da eventi potenzialmente distruttivi come maremoti e cicloni tropicali. Le Mangrovie proteggono inoltre, con le proprie radici numerose specie: rettili, anfibi, insetti, crostacei e pesci. I pesci vanno a deporre le uova proprio sotto le radici intrecciate e reticolate delle Mangrovie, che abbracciano le acque salmastre e fungono da nursery. Una volta schiuse le uova, i piccoli avannotti riescono a trovare cibo e crescere lontano dai predatori e dalle correnti più forti.

