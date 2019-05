Valerio Tramutoli, lo scienziato candidato: “La Basilicata deve diventare la regione più verde d’Europa, se vuole rinascere”

Laureato in Fisica, docente universitario, visiting scientist nei principali centri internazionali di osservazione della Terra, membro di progetti delle principali agenzie spaziali, tra cui NASA, ESA, NASDA e ASI, vicepresidente di EMSEV (Electro-Magnetic Studies of Earthquakes and Volcanoes), Valerio Tramutoli aveva tutte le carte in regola per fare il cervello in fuga, invece ha scelto di stare in Italia, nella sua città d’origine, Potenza, nella qule, ora è candidato sindaco. La Basilicata è una terra piccola, bellissima, dolente, per certi aspetti arretrata, dove accade che basta creare qualche migliaio di posti di lavoro per accaparrarsi il diritto di distruggere l’ambiente. ‘Acquedotto’ la chiamano, per via delle enormi risorse idriche, e mai metafora fu più indicata. La Basilicata è un acquedotto di risorse che disseta chiunque, tranne i lucani. Anche perciò l’attivismo civico è l’ultimo esercizio di democrazia ancora in grado di dare un senso ai principi costituzionali di equità. Solo che qui a fare troppo gli ambientalisti si corre il rischio che ti facciano esplodere la macchina, altro che “ambientalismo da salotto”. Abbiamo intervistato Il Prof - questo il soprannome di Tramutoli - e di salottiero non è emerso proprio nulla.

A febbraio ha detto: «In dieci anni vogliamo fare della Basilicata la prima regione “carbon free” d'Europa».Difficile immaginare anche solo l’industria veneta senza il petrolio della Basilicata.

Indicavo una direzione verso la quale tutti stanno andando. La Basilicata, per la sua morfologia, le sue risorse, i suoi consumi energetici, poteva essere davvero la prima. L’autoproduzione, oltre a ridurre i rischi, significa lavoro diffuso, perché comporta installazioni, manutenzioni, eccetera. E in un territorio con il bilancio demografico perennemente in rosso come la Basilicata, lavoro diffuso significa combattere lo spopolamento. Qui in dieci anni si sarebbe potuto fare un modello di autoproduzione carbon free’ in Veneto no. Mi addolora pensare che da prima la mia terra possa arrivare ultima.