Ilva, fate presto! La città non può più aspettare la politica fallimentare

La città non può più aspettare. Nei giorni scorsi Taranto ha urlato ancora una volta la sua rabbia, il suo dolore, la sua angoscia insieme a tanti cittadini e bambini del quartiere Tamburi. I momenti di tensione e i disordini che sabato scorso ci sono stati alla manifestazione contro l’Ilva sono un segnale che il Governo deve tener ben presente. Viviamo purtroppo un periodo storico molto delicato in cui dal Governo, in primis dal ministro Matteo Salvini, si stanno sdoganando argomentazioni violente che hanno creato un clima aggressivo contro migranti, rom e altri soggetti deboli, che in una città coi nervi scoperti come​ Taranto rischia di innescare violenze mai viste finora. Ecco perché non bisogna giocare col fuoco nella città tarantina: ci sono già segnali preoccupanti ed è quindi importante tornare in città con atti, a partire dalla Viias, che diano davvero contezza dell’impegno dichiarato a parole.

Taranto e l’Italia hanno bisogno di soluzioni innovative e coraggiose, in grado di coniugare la tutela dell'ambiente, la qualità della vita, la salute dei cittadini e il diritto al lavoro. Noi pensiamo che il futuro dell’acciaio sia in una produzione totalmente "decarbonizzata", capace di abbattere le emissioni inquinanti, ma passeranno anni, forse decenni, prima che questo diventi realtà. Occorre lavorare per costruire da subito questo futuro e fare in modo che gli anni che ci separano da esso non siano segnati da danni inaccettabili e dolori e sofferenze evitabili.

Anche la siderurgia deve contribuire a risolvere il caos climatico, e lo si può fare con l’innovazione tecnologica che permetta di utilizzare progressivamente sempre meno carbone, riducendo le emissioni dei gas serra. Ma questo non è possibile immediatamente. Per questo è importante la costruzione delle coperture dei parchi minerali in corso a Taranto che nel passato abbiamo chiesto tante volte invano. Si tratta di un'opera ingegneristica imponente e fattibile che dimostra plasticamente le tante bugie dette dalla precedente proprietà, la famiglia Riva, sull'impossibilità della sua realizzazione. Bugie che al pari delle parole al vento sono state negli ultimi decenni la sciagura del popolo inquinato di Taranto, al fianco del quale combattiamo da quasi 40 anni.