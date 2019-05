Come diventare professionisti della sostenibilità

“L’importante in ogni offerta formativa è valutare nel complesso la sostenibilità”, riprende Orlandi. “Faccio l’esempio delle macchine elettriche: sono un traguardo importante, ma perché il loro utilizzo sia sostenibile bisogna accertarsi che ogni aspetto collegato sia virtuoso, dalla modalità di produzione dell’elettricità a come ricicliamo o smaltiamo le batterie”. Anche per questo le figure che escono dai master non sono univoche: “si va per esempio dal sustainability manager, figura del settore pubblico in particolare, al sustainability ambassador, tipica del privato, fino ad arrivare a al community engager e il communication specialist che sono coloro che raggiungono i target delle comunità locali con cui chi promuove sviluppo sostenibile deve interagire”, interviene Bianca Dendena, responsabile per Fondazione Feltrinelli del progetto del Master sopracitato di secondo livello in Sustainable Development Jobs.

“Creare profili trasversali oggi è fondamentale, per avere più possibilità di placement”, aggiunge Dendena. Non tralasciando l’importanza dell’internazionalità della formazione: “i lavori legati alla sostenibilità sono necessariamente legati a un ambito di lavoro internazionale, anche per lo scambio di buone prassi”. In un mondo in cui diverse nazioni attraversano oggi momenti difficili riguardo alle scelte ambientali, le grandi questioni e le crisi legate alla sostenibilità rappresentano alcune delle sfide principali a livello globale. Nello stesso tempo, l’altra faccia della medaglia è che questi problemi aprono a nuovi paradigmi di pensiero e quindi a nuove opportunità di lavoro.

