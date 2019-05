Aria pulita per tutti: così il Regno Unito sta vincendo la Champions League delle politiche ambientali

Una riflessione è d’obbligo: da noi, che per inciso abbiamo l’aria peggiore di tutta Europa, in pianura padana, queste sarebbero considerate idee da talebani ambientalisti, anti-sviluppo e anti-progresso. Nel Regno Unito sono l’agenda politica di un giornale conservatore di proprietà di Rupert Murdoch, in un Paese in cui a dichiarare emergenza climatica sono giunte di tutti i colori, dai laburisti ai liberal democratici sino agli indipendentisti scozzesi. Questo per dire che prima di tutto dovremmo scrollarci di dosso una bella dose di provincialismo e di luoghi comuni: primo fra tutti l’idea che le politiche ambientali siano di esclusiva proprietà dei paladini della decrescita, verdi fuori e rossi dentro, che la regolazione a tutela della salute del cittadino vada contro il progresso, che non sia il momento di chiedere e attuare politiche di radicale cambiamenti degli stili di vita e di consumo, e che non ci sia la sensibilità sociale per far sì che tutto questo trovi consenso nella popolazione.

“Non stiamo solo raccontando il cambiamento, stiamo fornendo soluzioni e combattendo per fare la differenza - ha dichiarato John Witherow, direttore di lungo corso del più antico dei giornali inglesi -. E la pulizia dell'aria della Gran Bretagna è un tema di massimo interesse pubblico”. Da noi, i giornali conservatori come Libero e il Giornale - spalleggiati dail’ortodossia liberale - se la prendono con Greta Thunberg e le sue treccine e irridono chiunque porti avanti campagne di questo tipo. Forse davvero dovremmo cominciare a guardare più in là del nostro naso. Forse davvero gli inglesi non ci stanno dando solo lezioni sul rettangolo verde di un campo da calcio.