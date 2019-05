Hai ricevuto il rendiconto 2018 dalla tua banca o dal tuo intermediario finanziario?

Su La7 è andata recentemente in onda l'intervista a Paolo Galvani, Co-fondatore di Moneyfarm, sul nuovo rendiconto che tutti coloro che hanno investito dei risparmi nel 2018 dovrebbero aver ricevuto dalle loro banche o dai loro intermediari finanziari. Questo nuovo rendiconto dovrebbe essere finalmente conforme alla legge europea (MiFID 2) e risultare quindi semplice e veloce da leggere, presentando in modo molto trasparente i costi sostenuti dal cliente per usufruire del servizio d’investimento in modo da consentirgli di fare le proprie analisi costi/benefici. Peccato che ben pochi intermediari finora lo abbiano mandato ai loro clienti...

