Non solo profitto, ma anche Persone, e Pianeta. Cosa vuol dire sostenibilità d’impresa

Sviluppo sostenibile, architettura sostenibile, economia sostenibile, sostenibilità più in generale e anche, cedendo alle lusinghe dell’anglicismo, sustainability. A partire dagli ultimi anni del secolo scorso l’aggettivo sostenibile è entrato prepotentemente nel vocabolario di molti di noi per diventare una vera e propria costante del lessico quotidiano. Quasi un simbolo dei tempi attuali. Con buona probabilità il primo documento ufficiale in cui si è iniziato a parlare di sviluppo sostenibile, è la risoluzione 38/16 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1983. Con quel documento le Nazioni Unite istituivano ufficialmente la Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (WCED, World Commission on Environment and Development) alla quale veniva affidato il compito di stilare un rapporto che avrebbe poi preso il nome di Rapporto Brundtland. In questo rapporto il tema dello sviluppo sostenibile viene definito sviluppo che “soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”.

Il percorso di affermazione del concetto di “sviluppo sostenibile” prosegue, nel 1991, con la pubblicazione di “Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living”, una strategia definita da IUCN (International Union for Conservation of Nature), UNEP (United Nations Environment Programme) e WWF (World Wide Fund For Nature) che fornisce un’ulteriore definizione: “il soddisfacimento della qualità della vita, mantenendosi entro i limiti della capacità di carico degli ecosistemi che ci sostengono”.