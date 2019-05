Ecco come smettere di sprecare cibo (a cominciare dalla tua tavola)

In Italia vivono oltre 60 milioni di persone, molto diverse fra di loro per genere, età, lavoro e così via. C’è tuttavia una cosa che le accomuna: tutte mangiano, anche se in modo assai diverso. Dagli omogeneizzati alle colazioni veloci alle merendine dei bambini, dalle pizze d’asporto alle cene in famiglia o ai pranzi della domenica con i piatti della tradizione. Considerando una media di tre pasti al giorno, possiamo stimare che nel nostro Paese si consumino quotidianamente 180 milioni di pasti: una montagna di alimenti. E anche una montagna di soldi. Nel 2018, ci dice l’Istat, il valore della spesa alimentare domestica degli italiani, escluso cioè quello che spendiamo per andare a mangiare fuori, ammontava a 142,5 miliardi di euro.

Questo perché siamo unpopolo che attribuisce molta importanza al cibo e, sebbene calano, anzi diventiamo sempre più attenti alla qualità dei cibi acquistati e alla salubrità della nostra dieta. Nulla di male in tutto ciò, siamo italiani: quando si tratta di applicarsi con cura, piacere e fantasia a quello che serviamo e gustiamo a tavola vantiamo un primato mondiale, in tutti i sensi, anche per quanto siamo disposti a spendere. Tuttavia a nessuno di noi piace sprecare soldi.

Eppure, in materia di cibo, spesso ma in maniera inconsapevole sprechiamo molti euro gettandone via parecchio, per la maggior parte ancora buono da mangiare; alimenti che, per varie ragioni, finiscono direttamente nel bidone della spazzatura. Gli euro sprecati aumentano non solo perché abbiamo pagato quel cibo, che è stato coltivato, trasformato, trasportato, imballato, distribuito, ma anche perché dovrà essere smaltito come qualsiasi altro rifiuto. Che senso ha spendere denaro per qualcosa che non ci porta alcun vantaggio? Oggettivamente,nessuno. Al di là di una questione etica, buttare denaro con lo spreco alimentare è semplicemente un’azione poco furba.