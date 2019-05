La verità su Liberato? È un Fantozzi che non ce l'ha fatta (e infatti è arrivato al capolinea)

Fantozzi è stato uno dei personaggi più emblematici della seconda parte del nostro Novecento, dove per nostro, ovviamente, si intende di noi italiani. Nato dalla fervida e tagliente mente di Paolo Villaggio, il personaggio da lui stesso poi portato al cinema, ha incarnato perfettamente lo spirito di una piccola borghesia che provava a emanciparsi, facendo i conti con l'impossibilità recondita di farlo. Come tutto ciò che è emblematico, per altro, Fantozzi, parlo a questo punto del personaggio cinematografico, non dei libri, ormai divenuti modernariato, è stato molto amato e molto odiato. Amato da chi ne riconosceva le caratteristiche tragiche, andando quindi a mettere in rilievo una forma di empatia coi perdenti che neanche certe prime canzoni di Bruce Springsteen hanno portato verso quelle vette.

Odiato da chi non capiva cosa ci fosse da ridere nel vedere un goffo impiegato messo costantemente alla berlina da chi, in fondo, avrebbe dovuto coccolarlo, essendone autore e interprete. In effetti non c'era proprio niente da ridere, ma nessuno di chi lo ha amato ha mai pensato che Fantozzi fosse nato con lo scopo di far ridere, anche se spesso ci è riuscito.

Sia come sia, col tempo Fantozzi, che ha regalato alcune delle fotografie del post-boom economico degne di essere esibite al Museo della Storia, si è slabbrato. Fantozzi, il personaggio, e lo stesso Paolo Villaggio, si sono incartati su loro stessi, finendo per passare dal ruolo di paradigma a quello di macchietta, cercando, quindi, qui la tragedia in quella che non era più una tragedia, di far ridere, laddove un tempo si cercava una cinica commozione. A portare troppo avanti una storia, diceva Hemingway, uno che a un certo punto si è mica per caso sparato, si arriva a un epilogo tragico, vado a memoria.